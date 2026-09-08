Νίκολιτς: «Βραδιά που μένει στην ιστορία του γηπέδου, τακτικά ήμασταν τέλειοι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την επικράτηση επί της ΛΑΣΚ μίλησε για την ιστορική πρώτη νίκη στο Champions League στο νέο γήπεδο και αποθέωσε την τακτική των παικτών του, αλλά και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι για την εμπειρία και την προσωπικότητά του.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι της στη League Phase του Champions League επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με το εκπληκτικό χτύπημα φάουλ του Μαρίν και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως αυτή η νίκη, η πρώτη στα... αστέρια σε αυτό το γήπεδο, θα πρέπει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως οι παίκτες του έκαναν το τέλειο παιχνίδι τακτικά ενώ αποθέωσε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος ήθελε απελπισμένα να παίξει στη διοργάνωση και η μοίρα τα έφερε έτσι με συνέπεια να ανταμειφθεί. Φυσικά μίλησε και για τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόσια, ο οποίος θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την αρχή που κάναμε. Η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία αυτού του γηπέδου. Η πρώτη νίκη στο Champions League. Αξίζει να γραφτεί με χρυσά γράμματα. Οι παίκτες έκαναν τακτικά τέλειο παιχνίδι, με ένταση, με κυκλοφορία. Αξίζαμε τη νίκη. Σε όλον τον αγώνα είχαμε τον έλεγχο. Δεν σβήσαμε απλά το ματς με ένα δεύτερο γκολ που θα έπρεπε μετά τις ευκαιρίες που είχαμε. Στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε λίγο πίσω, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό όταν μπαίνουν παίκτες από τον πάγκο. Αλλά ακόμα και τότε κάναμε ευκαιρίες. Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη και απολαμβάνουμε περήφανοι κάθε βραδιά στην έδρα μας».

Για το ότι η τελευταία νίκη της ΑΕΚ ήταν με τον Σορεντίνο και τώρα με Μπρινιόλι στο τέρμα: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπρινιόλι. Για αυτό τον έχουμε. Είναι ένας εξαιρετικός γκολκίπερ. Πρέπει να έχεις δύο υψηλού επιπέδου γκολκίπερ. Έχει προσωπικότητα και εμπειρία, είναι σταθερός και συμβάλει σε όλη την ομάδα. Άξιζε τη σημερινή βραδιά. Δεν είναι εύκολο να είσαι 33-34 ετών και να βλέπεις τα ματς από τον πάγκο και όταν μπαίνεις να πρέπει να βοηθήσεις. Ήθελε απελπισμένα να παίξει στο Champions League και η μοίρα τα έφερε έτσι και ανταμείφθηκε».

Για το ότι δεν έκανε νωρίτερα αλλαγές: «Τα πράγματα πήγαιναν όπως τα θέλαμε. Κάποιες φορές αλλάζουμε παίκτη νωρίς ή πιο μετά. Δεν κάνεις αλλαγές για να κάνεις. Τα πράγματα πήγαιναν καλά αλλά αυτός ο αγώνας ήταν απαιτητικός. Όσοι ήταν στο γήπεδο τακτικά απέδωσαν καλά. Όταν ένας παίκτης μπαίνει από τον πάγκο πρέπει να ανταποκριθεί στην ένταση και αν δεν συμβεί όλη η ομάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα».

Για τον τραυματισμό του Στρακόσια: «Ο Στρακόσια σήμερα μετά τις εξετάσεις δείχνει να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα λείψει μέχρι και τη διακοπή. Θα λείψει σε αυτές τις επόμενες τρεις αναμετρήσεις και θα είναι σε καλή κατάσταση μετά τη διακοπή. Σε μια φάση με τον Άρη δεν έβαλε το χέρι του σωστά και έχει ένα ράγισμα, αλλά φαίνεται πως δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα λείψει πολύ. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο».

Για το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι τρεις βαθμοί για τη συνέχεια της ΑΕΚ στη διοργάνωση: «Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θέλουμε να είμαστε απλά παρατηρητές. Εμείς πήραμε τους τρεις βαθμούς. Η βαθμολογία έχει πολύ μέλλον ακόμα, έχουμε άλλες επτά αναμετρήσεις, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλό που έχουμε τρεις βαθμούς σήμερα».