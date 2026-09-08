Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς με τη ΛΑΣΚ αποκάλυψε πως ο Θωμάς Στρακόσια έχει υποστεί ένα ράγισμα στο χέρι και τον περιμένει να επιστρέψει μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων.

Ο Θωμάς Στρακόσια έμεινε εκτός αποστολής της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League με τη ΛΑΣΚ με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να τον αντικαθιστά καθώς ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας της Ένωσης είχε αποκομίσει έναν τραυματισμό που δεν του επέτρεψε να προπονηθεί τη Δευτέρα.

Όπως αποκάλυψε μετά το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Στρακόσια υπέστη ένα ράγισμα στο χέρι και εκτιμά πως θα είναι ξανά έτοιμος μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο.

«Ο Στρακόσια σήμερα μετά τις εξετάσεις δείχνει να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα λείψει μέχρι και τη διακοπή. Θα λείψει σε αυτές τις επόμενες τρεις αναμετρήσεις και θα είναι σε καλή κατάσταση μετά τη διακοπή. Σε μια φάση με τον Άρη δεν έβαλε το χέρι του σωστά και έχει ένα ράγισμα, αλλά φαίνεται πως δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα λείψει πολύ. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο», ανέφερε ο Νίκολιτς.