ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς βραβεύτηκε στο ποδοσφαιρικό forum στο Βελιγράδι
Το βραβείο «Visionary Leadership Award» παρέλαβε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Adria Fotball Forum στο Βελιγράδι για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο τεχνικός της ΑΕΚ ήταν ομιλητής στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό forum στην πατρίδα του, όπου μίλησε για την ΑΕΚ, για τους Βαλκάνιους παίκτες του, όπως ο Γιόβιτς και ο Βίντα, αλλά και γενικότερα για το ποδόσφαιρο.
Ο Νίκολιτς παρέλαβε το βραβείο του όντας ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.
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