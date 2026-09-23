Τιμητική διάκριση για τον Μάρκο Νίκολιτς στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στο ποδοσφαιρικό forum στο οποίο ήταν ομιλητής.

Το βραβείο «Visionary Leadership Award» παρέλαβε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Adria Fotball Forum στο Βελιγράδι για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ ήταν ομιλητής στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό forum στην πατρίδα του, όπου μίλησε για την ΑΕΚ, για τους Βαλκάνιους παίκτες του, όπως ο Γιόβιτς και ο Βίντα, αλλά και γενικότερα για το ποδόσφαιρο.

Ο Νίκολιτς παρέλαβε το βραβείο του όντας ένας εκ των πιο επιτυχημένων Σέρβων προπονητών, με τελευταίο επίτευγμα την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.