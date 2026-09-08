Η League Phase του Champions League ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αρχίζει σήμερα το βράδυ (19:45, Magenta Sport2) κόντρα στη ΛΑΣΚ. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αρχίζει από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Δικέφαλο να πετάει στ' αστέρια επιστρέφοντας μετά από οκτώ χρόνια. Μια επιστροφή στο πιο υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο, στο οποίο οι κιτρινόμαυροι θέλουν να φανούν ανταγωνιστικοί κατά τη διάρκεια των οκτώ παιχνιδιών που έχουν να δώσουν μέχρι τον Ιανουάριο στη League Phase.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τονίσει αρκετές φορές ότι η προτεραιότητα της ομάδας του είναι να κατακτήσει και φέτος το πρωτάθλημα. Άλλωστε αυτή η επιτυχία πέρυσι έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να βρίσκεται εδώ σήμερα. Ο Σέρβος τεχνικός, όμως, ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η Ένωση να δώσει τον καλύτερό της εαυτό παράλληλα σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας στο βλέμμα της να παίξει περισσότερα από τα οκτώ προγραμματισμένα παιχνίδια που έχει να δώσει στη διοργάνωση.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με ΛΑΣΚ

Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε παιχνίδι. Η ΛΑΣΚ ως πρώτος αντίπαλος στη διοργάνωση και μάλιστα στην «καυτή» και κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια ίσως να μοιάζει ως ένα ξεκίνημα με ιδανικές προϋποθέσεις, ωστόσο ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη ομάδα, έχοντας αναλύσει με λεπτομέρεια το στυλ της στους παίκτες του και ξέροντας τι θα αντιμετωπίσει.

Όπως είναι γνωστό από χθες, το απρόοπτο έχει να κάνει με τον Στρακόσια, ο οποίος απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό ο Μπρινιόλι να πάρει τη θέση του στην εστία. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, με τον Νίκολιτς να μην αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη. Οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα θα είναι στην τετράδα της άμυνας, η θέση δίπλα στον Μαρίν είναι ανοικτή με τους Κάιρινεν και Βιτάλις να τη διεκδικούν, δεξιά θα είναι ο Μάγερ, αριστερά «παίζεται» μεταξύ Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς, ενώ στην επίθεση θα ξεκινήσει ξανά το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς.

Οι κιτρινόμαυροι θα βρουν απέναντί τους απόψε και έναν γνώριμό τους, τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Αυστροκροάτης μέσος που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη ΛΑΣΚ ενάμιση μήνα μετά τη μεταγραφή του έρχεται αντιμέτωπος με την ομάδα στην οποία ανήκει κόντρα στο... βαλκανικό παρεάκι των φίλων του, Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς και Βίντα.