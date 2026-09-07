Ο Θωμάς Στρακόσια απουσίαζε από την προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια κάτι που τον καθιστά αμφίβολο για την αναμέτρηση κόντρα στη ΛΑΣΚ, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να είναι ετοιμοπόλεμος σε περίπτωση που ο Αλβανός γκολκίπερ δεν αγωνιστεί.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή (8/9, 19:45) πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ με ένα απρόοπτο που αφορά τον Θωμά Στρακόσια.

Ο βασικός γκολκίπερ της Ένωσης απουσίαζε, όπως διαβάσατε νωρίτερα, από την προπόνηση που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας στην Allwyn Arena. Επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ δεν υπάρχει για τον λόγο της απουσίας, ωστόσο ο Στρακόσια λόγω ενός προβλήματος δεν ήταν διαθέσιμος για την τελευταία προπόνηση ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την αυστριακή ομάδα. Κάτι που όπως γίνεται αντιληπτό τον καθιστά αμφίβολο.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι είναι φυσικά ετοιμοπόλεμος, παίρνοντας μέρος στην προπόνηση και θα τον αντικαταστήσει στην εστία σε περίπτωση που ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ δεν αγωνιστεί, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην αντιμετωπίζει κάποιο άλλο ζήτημα.

Ο Σέρβος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε, τόνισε μεταξύ άλλων πως η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική στο Champions League, υπογραμμίζοντας πως δεν σκέφτεται να αλλάξει τακτική προσέγγιση ή στυλ απέναντι στη ΛΑΣΚ.