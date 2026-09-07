Δείτε πλάνα από την προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αυριανής πρεμιέρας στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ.

Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Τρίτης (8/9, 19:45) υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.

Οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας την προετοιμασία τους για την αυριανή αναμέτρησημε ένα απρόοπτο, καθώς ο Θωμάς Στρακόσια απουσίαζε από το πρόγραμμα.

🟡⚫️ Η προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει ΛΑΣΚ με τον Θωμά Στρακόσια να απουσιάζει από το πρόγραμμα @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/E7UqWIrRjt — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) September 7, 2026

Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κανονικά παρόντες, με τον Μάρκο Νίκολιτς πριν την έναρξη του προγράμματος να δίνει την καθιερωμένη ομιλία τους στους παίκτες.