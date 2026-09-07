ΑΕΚ: Η ομιλία του Νίκολιτς και η προπόνηση πριν την πρεμιέρα του Champions League
Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Τρίτης (8/9, 19:45) υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.
Οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας την προετοιμασία τους για την αυριανή αναμέτρησημε ένα απρόοπτο, καθώς ο Θωμάς Στρακόσια απουσίαζε από το πρόγραμμα.
🟡⚫️ Η προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει ΛΑΣΚ με τον Θωμά Στρακόσια να απουσιάζει από το πρόγραμμα @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/E7UqWIrRjt— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) September 7, 2026
Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κανονικά παρόντες, με τον Μάρκο Νίκολιτς πριν την έναρξη του προγράμματος να δίνει την καθιερωμένη ομιλία τους στους παίκτες.
🟡⚫️ Η ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ πριν την τελευταία προπόνηση ενόψει ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League @gazzetta_gr #aek #aekfc pic.twitter.com/RF0IM6Z5az— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) September 7, 2026
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