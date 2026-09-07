ΑΕΚ: Η ομιλία του Νίκολιτς και η προπόνηση πριν την πρεμιέρα του Champions League

ΑΕΚ: Η ομιλία του Νίκολιτς και η προπόνηση πριν την πρεμιέρα του Champions League

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Η ομιλία του Νίκολιτς και η προπόνηση πριν την πρεμιέρα του Champions League

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε πλάνα από την προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αυριανής πρεμιέρας στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ.

Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία το βράδυ της Τρίτης (8/9, 19:45) υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.

Οι κιτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας την προετοιμασία τους για την αυριανή αναμέτρησημε ένα απρόοπτο, καθώς ο Θωμάς Στρακόσια απουσίαζε από το πρόγραμμα.

Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κανονικά παρόντες, με τον Μάρκο Νίκολιτς πριν την έναρξη του προγράμματος να δίνει την καθιερωμένη ομιλία τους στους παίκτες.

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα