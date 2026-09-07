Ο Θωμάς Στρακόσια απουσιάζει από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ που διεξάγεται στην Allwyn Arena ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ.

Με μια απουσία διεξάγεται η προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αυριανής πρεμιέρας του Champions League με τη ΛΑΣΚ καθώς ο Θωμάς Στρακόσια δεν βγήκε για να πάρει μέρος στο πρόγραμμα.

Αναμένεται κάποια ενημέρωση από πλευράς κιτρινόμαυρων σχετικά με τον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα, ωστόσο η απουσία του κάτι σημαίνει, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να είναι κανονικά διαθέσιμος για να τον αντικαταστήσει.

Νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου τόνισε μεταξύ άλλων πως η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική στο Champions League, υπογραμμίζοντας πως δεν σκέφτεται να αλλάξει τακτική προσέγγιση ή στυλ απέναντι στη ΛΑΣΚ.