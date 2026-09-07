ΑΕΚ: Χωρίς Στρακόσια η προπόνηση ενόψει ΛΑΣΚ
Με μια απουσία διεξάγεται η προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αυριανής πρεμιέρας του Champions League με τη ΛΑΣΚ καθώς ο Θωμάς Στρακόσια δεν βγήκε για να πάρει μέρος στο πρόγραμμα.
Αναμένεται κάποια ενημέρωση από πλευράς κιτρινόμαυρων σχετικά με τον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα, ωστόσο η απουσία του κάτι σημαίνει, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να είναι κανονικά διαθέσιμος για να τον αντικαταστήσει.
Νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου τόνισε μεταξύ άλλων πως η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική στο Champions League, υπογραμμίζοντας πως δεν σκέφτεται να αλλάξει τακτική προσέγγιση ή στυλ απέναντι στη ΛΑΣΚ.
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