Δείτε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της και η League Phase του Champions League ξεκινά, με τους 18 αγώνες της πρώτης αγωνιστικής να διεξάγονται μεταξύ Τρίτης (8/9) και Πέμπτης (10/8). Με την πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα να περιλαμβάνει μόνο αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αυτοί είναι... απλωμένοι σε τριήμερο αντί διημέρου.

Η δράση εκκινεί απόψε στις 19:45, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, την ώρα που η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Άστον Βίλα. Αργότερα, στις 22:00, είναι προγραμματισμένοι άλλοι τέσσερις αγώνες, με τη ματσάρα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ να ξεχωρίζει.

Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ, ενώ η Μπέτις φιλοξενείται από τη Λιλ στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 21 χρόνια. Τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στο Πόρτο, στο πρώτο της ματς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Τρίτη (8/9)

ΑΕΚ-ΛΑΣΚ (19:45)

Κλαμπ Μπριζ-Άστον Βίλα (19:45)

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ (22:00)

Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Λιλ-Μπέτις (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ (22:00)

Τετάρτη (9/9)

Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ (19:45)

Στουτγκάρδη-Βίκινγκ (19:45)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Νάπολι-Άρσεναλ (22:00)

Πέμπτη (10/9)