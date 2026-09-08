Champions League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Η αναμονή έφτασε στο τέλος της και η League Phase του Champions League ξεκινά, με τους 18 αγώνες της πρώτης αγωνιστικής να διεξάγονται μεταξύ Τρίτης (8/9) και Πέμπτης (10/8). Με την πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα να περιλαμβάνει μόνο αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αυτοί είναι... απλωμένοι σε τριήμερο αντί διημέρου.
Η δράση εκκινεί απόψε στις 19:45, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, την ώρα που η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Άστον Βίλα. Αργότερα, στις 22:00, είναι προγραμματισμένοι άλλοι τέσσερις αγώνες, με τη ματσάρα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ να ξεχωρίζει.
Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ, ενώ η Μπέτις φιλοξενείται από τη Λιλ στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 21 χρόνια. Τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στο Πόρτο, στο πρώτο της ματς στη διοργάνωση μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής
Τρίτη (8/9)
- ΑΕΚ-ΛΑΣΚ (19:45)
- Κλαμπ Μπριζ-Άστον Βίλα (19:45)
- Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ (22:00)
- Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
- Λιλ-Μπέτις (22:00)
- Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ (22:00)
Τετάρτη (9/9)
- Μπαρτσελόνα-Φέγενορντ (19:45)
- Στουτγκάρδη-Βίκινγκ (19:45)
- Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
- Παρί Σεν Ζερμέν-Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Γαλατάσαραϊ (22:00)
- Νάπολι-Άρσεναλ (22:00)
Πέμπτη (10/9)
- Φενέρμπαχτσε-Ρόμα (19:45)
- Αϊντχόφεν-Σαχτάρ Ντόνετσκ (19:45)
- Κόμο-Λειψία (22:00)
- Μπάγερν Μονάχου-Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σαμπάχ (22:00)
- Σλάβια Πράγας-Λανς (22:00)
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