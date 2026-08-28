Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, τον πήχη που ανεβαίνει, αλλά και την προσμονή που εξιτάρει.

Το Champions League από τη στιγμή που απέκτησε τη μορφή της League Phase με οκτώ αγωνιστικές έγινε ακόμα πιο απαιτητικό. Συνεπώς δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι για την ΑΕΚ στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας η πλειοψηφία των αντιπάλων που θα έβρισκε στον δρόμο της θα ήταν από πολύ καλές ομάδες ως και... μεγαθήρια. Όταν παίζεις όμως στη διοργάνωση των αστεριών αυτό είναι που σε εξιτάρει και γι' αυτά τα ματς βρίσκεσαι εκεί.

Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατασαράι, Κόμο και ΛΑΣΚ λοιπόν θα είναι οι ομάδες που θα κοντραριστεί η ΑΕΚ σε αυτό το όμορφο ταξίδι από το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη ως τα τέλη Ιανουαρίου. Οκτώ αγωνιστικές με ματς μεγάλης δυσκολίας εν μέσω και των εγχώριων αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ένωσης σε ένα γεμάτο καλεντάρι. Αυτή είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ΑΕΚ.

Ειδικά όταν συμμετέχεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αυτή σου τραβάει όλη την ενέργεια και το ζητούμενο για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του είναι να καταφέρουν να κουβαλήσουν και τα δύο... καρπούζια σε Ελλάδα και Ευρώπη με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε αρκετές ομάδες η συμμετοχή τους στο Champions League έχει επιπτώσεις εντός των συνόρων, με την ΑΕΚ να καλείται να αντεπεξέλθει στους ρυθμούς και στις εντάσεις ενός απαιτητικού προγράμματος.

Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να δούμε και πως θα διαμορφωθεί ακριβώς το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ώστε να μπορούμε να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό, αλλά και για το τι μπορεί να στοχεύει η ΑΕΚ στην παρουσία της στη διοργάνωση. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι τεράστιας δυσκολίας, όπως αυτά με Ρεάλ Μαδρίτης μέσα και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και Ντόρτμουντ έξω, ωστόσο αυτά είναι που εκτινάσσουν την ανυπομονησία των κιτρινόμαυρων για να ξεκινήσει το ταξίδι αυτό.

Αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έφερε η ηλεκτρονική κλήρωση για την ΑΕΚ είναι επίσης πολύ δυνατά. Εκτός από τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τις Ρόμα και Γαλατά που είναι δύο σημαντικά μεγέθη, ενώ μόνο η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα που έρχεται ας το πούμε από «χαμηλότερο ράφι» και από ένα πρωτάθλημα μικρότερης δυναμικής. Όσο για τα άλλα εκτός, πέρα από τις τρομερές προκλήσεις απέναντι σε Σίτι και Ντόρτμουντ, η κόντρα με την έμπειρη Σαχτάρ στο ουδέτερο Στάμφορντ Μπριτζ δεν πρέπει να τρομάζει την Ένωση, ενώ κάτι καινούργιο είναι η πρωτάρα στη διοργάνωση Κόμο, η οποία περιμένει να μάθει από την UEFA αν θα πάρει το πράσινο φως για να αγωνίζεται στο μικρό της γήπεδο.

Ο πήχης λοιπόν ανεβαίνει σημαντικά, ωστόσο μαζί με αυτό ανεβαίνει και η αδρεναλίνη και η ΑΕΚ αυτό που έχει να κάνει από εδώ και πέρα μέσα στους επόμενους μήνες είναι να το απολαύσει και να δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και στις οκτώ αναμετρήσεις που έχει να δώσει, χωρίς αυτό να της κοστίσει στο πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα ζητούμενα για τους κιτρινόμαυρους, με τον Μάρκο Νίκολιτς σίγουρα να μην πηγαίνει τόσο μακριά. Ο Σέρβος τεχνικός όπως πάντα θα πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι με τον δικό του τρόπο δίνοντας την ίδια σημασία είτε απέναντί του έχει τον Νέστο Χρυσούπολης στο Κύπελλο είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Όσο για τον κόσμο της ΑΕΚ, είναι έτοιμος να το ζήσει με τέσσερα αστραφτερά ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, βλέποντας από κοντά τη Βασίλισσα Ρεάλ Μαδρίτης με τα αστέρια της, ενώ και οι προορισμοί στα εκτός έδρας είναι καλοί για ταξίδι. Τόσο στο Μάντσεστερ όσο και στο Ντόρτμουντ η ΑΕΚ θα πάρει αρκετά εισιτήρια καθώς μιλάμε για μεγάλα γήπεδα. Στο ουδέτερο Στάμφορντ Μπριτζ η λογική λέει πως θα υπάρξει επίσης σχετικά καλή διαθεσιμότητα, ενώ υπάρχει και το Κόμο, εφόσον η ιταλική ομάδα χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα και όχι το γήπεδο της Σασουόλο, που είναι ένας ξεχωριστός προορισμός.