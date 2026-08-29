Η ΑΕΚ θα είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα ανοίξουν τον... χορό στη φετινή League Phase του Champions League.

Μία ημέρα μετά την κλήρωση της Παρασκευής (28/08) στη Νιόν, όπου η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League, η UEFA έκανε γνωστό το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08) το πρόγραμμα με βάση το οποίο θα διεξαχθούν οι αγώνες στην συγκεκριμένη φάση.

Η «Ένωση» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις την 1η αγωνιστική αντιμετωπίζοντας τον πιο εύκολο από τους οκτώ αντιπάλους της, τη ΛΑΣΚ Λιντζ, την οποία θα υποδεχθεί στη Φιλαδέλφεια με στόχο ένα νικηφόρο ξεκίνημα.

Το παιχνίδι αυτό μάλιστα αναμένεται μαζί με το Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα να είναι εκείνα με τα οποία θα κάνει... πρεμιέρα η φετινή League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League