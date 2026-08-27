Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε ουδέτερο γήπεδο και πιο συγκεκριμένα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι.

Η ΑΕΚ έμαθε τις αντιπάλους τους στη League Phase του Champions League από την κλήρωση που έγινε στο Μονακό και από το 3ο Pot θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, εκτός έδρας.

Όπως είναι γνωστό οι ομάδες από τηυν Ουκρανία αγωνίζονται σε ουδέτερα γήπεδα, λόγω του πολέμου και σε αυτό το πλαίσιο ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα, στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι.

Μέχρι πρότινος η Σαχτάρ έδινε τις αναμετρήσεις της στην Πολωνία, όμως την τρέχουσα σεζόν θα αγωνιστεί στο γήπεδο των Μπλε του Λονδίνου.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι

«Δεδομένης της απογοητευτικής σεζόν της Τσέλσι το 2025/26 και της αποτυχίας της να εξασφαλίσει συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Λονδίνο – την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου – στο πλαίσιο της πορείας της στο Champions League.

Η Σαχτάρ έχει δώσει αγώνες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων το Αμβούργο στη Γερμανία και η Βαρσοβία στην Πολωνία. Τη φετινή σεζόν, η ουκρανική ομάδα θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στο Champions League στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου.

Θα συνεργαστούμε στενά με τη Σαχτάρ τις επόμενες εβδομάδες ώστε οι αγωνιστικές ημέρες να διεξάγονται με ασφάλεια και ομαλά τόσο για την ομάδα όσο και για τους φιλάθλους της».

Η ανακοίνωση της Σαχτάρ

«Η διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων μας στο Champions League στο Στάμφορντ Μπριτζ αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τη Σαχτάρ. Ευχαριστούμε την Τσέλσι για τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε τους αγώνες μας σε αυτό το ιδιαίτερο γήπεδο.

Το Στάμφορντ Μπριτζ είναι ένα από τα πιο διάσημα στάδια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με απίστευτη ιστορία και ατμόσφαιρα. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αγώνες της Σαχτάρ στο Λονδίνο θα προσφέρουν αξέχαστες συγκινήσεις τόσο στους Ουκρανούς όσο και στους Άγγλους φιλάθλους».