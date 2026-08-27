O Ρότα είχε ζητήσει μετά την πρόκριση της ΑΕΚ να «συναντηθεί» με τους φίλους του, Κωνσταντέλια - Καρέτσα και η κληρωτίδα του έκανε τη χάρη.

H κληρωτίδα της League Phase του Champions League έκανε τη... χάρη του Λάζαρου Ρότα! Ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ στις δηλώσεις του μετά τη θριαμβευτική πρόκριση επί της Λέφσκι «ζήτησε» να παίξει με την Ντόρμουντ των συμπαικτών του στην Εθνική, Κωνσταντέλια - Καρέτσα κι αυτό πραγματοποιήθηκε.

Από το Pot 2 οι πρωταθλητές Ελλάδας κληρώθηκαν με τους Βεστφαλούς, τους οποίους θα αντιμετωπίσουν στο Ντόρτμουντ και συνεπώς ο Ρότα θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τους δυο φίλους του, με τον Ντέλια ειδικά να αποτελεί εκ των κολλητών του από τη Γαλανόλευκη.

Βέβαια, ο Ρότα ήθελε και την Άρσεναλ του Τζόλη, όμως αυτό δεν έγινε, καθώς από το Pot 1 θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Από την άλλη η Ένωση θα αντιμετωπίσει μια άλλη ομάδα διεθνή Έλληνα, καθώς κληρώθηκε με τη Ρόμα του Κουλιεράκη.