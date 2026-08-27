ΑΕΚ: Η... επιθυμία του Ρότα για Κωνσταντέλια - Καρέτσα έγινε πραγματικότητα
H κληρωτίδα της League Phase του Champions League έκανε τη... χάρη του Λάζαρου Ρότα! Ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ στις δηλώσεις του μετά τη θριαμβευτική πρόκριση επί της Λέφσκι «ζήτησε» να παίξει με την Ντόρμουντ των συμπαικτών του στην Εθνική, Κωνσταντέλια - Καρέτσα κι αυτό πραγματοποιήθηκε.
Από το Pot 2 οι πρωταθλητές Ελλάδας κληρώθηκαν με τους Βεστφαλούς, τους οποίους θα αντιμετωπίσουν στο Ντόρτμουντ και συνεπώς ο Ρότα θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τους δυο φίλους του, με τον Ντέλια ειδικά να αποτελεί εκ των κολλητών του από τη Γαλανόλευκη.
Βέβαια, ο Ρότα ήθελε και την Άρσεναλ του Τζόλη, όμως αυτό δεν έγινε, καθώς από το Pot 1 θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι.
Από την άλλη η Ένωση θα αντιμετωπίσει μια άλλη ομάδα διεθνή Έλληνα, καθώς κληρώθηκε με τη Ρόμα του Κουλιεράκη.
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