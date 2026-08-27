Το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League από την UEFA.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, έμαθε σήμερα τους οκτώ αντιπάλους στη League Phase του Champions League (δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας), αλλά τα στελέχη, οι παίκτες, το προπονητικό τιμ και κυρίως οι οπαδοί της θα πρέπει να κάνουν υπομονή δύο ημερών για να μάθουν το πρόγραμμα της Ενωσης ανά αγωνιστική και να... κανονίσουν τα ταξίδια τους,. Είτε από την επαρχία και τα νησιά προς την Allwyn Arena, είτε ασφαλώς στο εξωτερικό. Κι αυτό διότι το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League αναμένεται να ανακοινωθεί το πρωί (μέχρι το μεσημέρι) του Σαββάτου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανάρτηση στα social media του UEFA media consultant, Ανδρέα Δημάτου, τα εγγυημένα έσοδα της Ενωσης ανέρχονται στα 23.256.900 ευρώ μετά τη δική της πρόκριση επί της Λέφσκι και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας της League Phase της διοργάνωσης! Αυτό το ποσό είναι το μίνιμουμ όφελος της ΑΕΚ από τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, νικών, τελικής θέσης στην κατάταξη και προκρίσεων που σίγουρα θα γεμίσουν περισσότερο το ταμείο της..