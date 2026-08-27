Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει στο Gazzetta για την σοβαρή ΑΕΚ που σκόρπισε την Λέφσκι θυμίζοντας όλες τις περσινές αρετές της, που πολλοί ακόμα δεν καταλαβαίνουν.

Πρώτα η είδηση: η AEK βρίσκεται για έκτη φορά στην ιστορία της στο Τσάμπιονς λιγκ μετά από μια νίκη και μια εμφάνιση κόντρα στην Λέφσκι Σόφιας αληθινά εντυπωσιακή. Το τελικό 4-0 με το οποίο η ΑΕΚ επικράτησε της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας είναι μάλλον κολακευτικό για την Λέφσκι. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος ήταν φαβορί πριν το ματς γιατί είναι σαφώς ποιοτικότερη ομάδα. Αλλά λίγοι μπορούσαν να φανταστούν το σόου που η ΑΕΚ έδωσε χθες βράδυ ειδικά στο πρώτο ημίχρονο - ίσως ούτε καν ο Μάρκο Νίκολιτς που ήταν όμως τρομερά αισιόδοξος πριν από το παιχνίδι και πολλά από όσα είδαμε μας τα είχε υποσχεθεί στην συνέντευξη Τύπου μια μέρα πριν. Ο Σέρβος προπονητής είχε υποσχεθεί ότι η ΑΕΚ θα είναι άριστα προετοιμασμένη, ότι θα μπει δυνατά στο παιχνίδι, ότι δεν θα υποτιμήσει την αντίπαλο της, ότι έμαθε πολλά μετά την λευκή ισοπαλία (0-0) στο πρώτο παιχνίδι και ότι δεν θα χαλαρώσει καθόλου διότι κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψει.

Όλα αυτά τα είδαμε χτες βράδυ. Η ΑΕΚ ήξερε τι θέλει, έπαιξε όπως ξέρει πολύ στην αρχή για τους δυο κυνηγούς της, βρήκε νωρίς τα γκολ, είχε μια – δυο (αν και όχι και περισσότερες μικρές τακτικές διαφοροποιήσεις), κι όπως είπαν στο τέλος όλοι οι παίκτες της αυτή έκανε το ματς εύκολο. Κυρίως ήταν παραγωγικότατη. Ακόμα κι όταν στο τέλος σήκωσε το πόδι από το γκάζι χάνει με τον Γκατσίνοβιτς και τον Ζίνι ευκαιρίες και για πέμπτο γκολ.

Πρώτα από όλα Γιόβιτς - Βάργκα

Δεν υπήρξε κανένα απολύτως σασπένς στο ματς καθώς η ΑΕΚ έδειξε όλες τις περσινές αρετές της – πράγμα μάλλον εύκολο καθώς 9 από τους 11 που ξεκίνησαν ήταν βασικοί πέρυσι. Υπήρχε ο Στρακόσα και η γνωστή άμυνα, ο Μάριν ως κινητήριος μοχλός, ο Κοϊτά, ξεκούραστος και έτοιμος για πολλές δουλειές και κυρίως το δίδυμο των κυνηγών που συνυπάρχουν αρμονικά και τελείωσαν στο «άσε σβήσε» την δουλειά. Ο Γιόβιτς που ήθελε να επιστρέψει στο Τσάμπιονς λιγκ γιατί σ αυτό πιστεύει ότι ανήκει μετά από μια καλοζυγισμένη σέντρα του Ρότα κάνει το 1-0 νωρίς κι αφήνει στον Βάργκα που συνεχίζει να σκοράρει με κάθε τρόπο από την μέρα που ήρθε στην Ελλάδα, την δυνατότητα με δυο γκολ να τελειώσει με δυο γκολ το ματς νωρίς: η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0 μόλις στο 12΄ και βρήκε ένα τρίτο γκολ που ουσιαστικά τελείωσε το ματς στο 28΄. Κι αν οι παλιοί είχαν γνώση της αποστολής και οι νέοι μια χαρά τα πήγαν γιατί ο μηχανισμός της ΑΕΚ είναι απλός και εντάχθηκαν γρήγορα. Ο Μάγερ, που στα χαρτιά είναι εξτρέμ και στο γήπεδο τρίτος χαφ, είναι απλός, ουσιαστικός και επικίνδυνος: ένα δικό του σουτ μόλις στο πρώτο λεπτό έδειξε πως η ΑΕΚ έχει σκοπό να επιτεθεί χωρίς να χάσει χρόνο. Κι ο Καϊρινεν με το τρέξιμό του επιτρέπει στον Μάριν να κυριαρχεί στη μεσαία γραμμή: ο Ρουμάνος ήταν αυτός που πέτυχε με πέναλτι το 4-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου λίγο πριν ο Μέγερ βρει το δοκάρι με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και στην συνέχεια χαθούν δυο – τρία γκολ λόγω βιασύνης για συμμετοχή στην γιορτή που στην ALLWYN Arena είχε ξεκινήσει πριν αρχίσει το ματς.

O κόσμος της ΑΕΚ γιορτή περίμενε και γιορτή είδε. Εχει εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς και στην ομάδα. Από πέρυσι έχει δείξει πως στις κρίσιμες βραδιές έχει την πρέπουσα απόδοση. Δεν προδίδει και δεν ξεχνά την αποστολή της. Και κυρίως έχει τρόπους παιγνιδιού απλούς, κατανοητούς και παραγωγικούς.

Πολύς κόσμος μπορεί και να κατάλαβε

Η Λέφσκι ήταν κομπάρσος στο σόου της Ενωσης. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας ήταν σε 12 παιχνίδια αήττητη πριν να φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια γιατί δεν είχε βρει ομάδα σαν την ΑΕΚ. Ο Ισπανός προπονητής της Βελάσκεθ παρουσίασε μια φοβισμένη ομάδα που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελλάδος: απλά βοήθησε πολύ κόσμο στην Ελλάδα να καταλάβει πόσο καλή ομάδα είναι η Ενωση.

Ένα από τα κατορθώματα του Νίκολιτς είναι και αυτό: έχει φτιάξει μια ομάδα που δεν κάνει επιδείξεις δύναμης, αλλά έχει διαφορετικούς τρόπους να κερδίζει – πέρυσι μπορούσε να το κάνει κερδίζοντας στο γκολ (δηλαδή με πολλή τακτική και προσοχή), κερδίζοντας με γκολ στο τέλος των ματς (δηλαδή με πίστη και πείσμα), κερδίζοντας και σκοράροντας πολύ, όταν και εφόσον έβλεπε τις αδυναμίες του αντιπάλου. Η ΑΕΚ έχει διαφορετικούς τρόπους να κερδίζει κι αυτό ήταν κυρίως που πέρυσι της έδωσε το πρωτάθλημα. Και της χάρισαν αγωνιστική ωριμότητα.

Οι νίκες της δημιούργησαν μεγαλύτερη σιγουριά, της χάρισαν πρωταγωνιστές, την βοήθησαν να έχει θετική προσέγγιση: σήμερα είναι εμφανώς καλύτερη από πέρυσι και φτάνει στο Τσάμπιονς λιγκ με σκοπό να το χαρεί γιατί δεν έχει κόψει δρόμο – η επιτυχία της ήρθε ως συνέχεια μιας αγωνιστικής εξέλιξης. Η ΑΕΚ κεφαλαιοποίησε σε ένα μαγικό βράδυ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που της χάρισε αυτοπεποίθηση, και την καλή της πορεία στο περσινό Conference League που της έδωσε σιγουριά. Κι ο Νίκολιτς που από προκρίσεις σε νοκ άουτ ματς ξέρει (έχει 15 σε 19 δοκιμασίες) ήξερε πως θα εμφανίσει μια ομάδα έτοιμη την κατάλληλη στιγμή. Χθες δεν ασχολήθηκε παρά ελάχιστα με την Λέφσκι κι αυτό που τον ενδιέφερε ήταν μια μικρή διαφοροποίηση του σχήματος: με τον Καϊρίνεν μπροστά από την άμυνα, τις συγκλίσεις του Μέγερ και του Κοϊτά και την ελευθερία του Μάριν (σε ένα κάπως παράξενο 4-2-2-2) φάνηκε κάτι από τον παλιό αγαπημένο του ρόμβο στη μεσαία γραμμή για τον οποίο μας είχε μιλήσει όταν είχε πρωτοέρθει. Κυρίως όμως η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή γιατί είχε το μυαλό της στο σκοπό. Η άψογη προετοιμασία της είχε να κάνει με το μυαλό κυρίως.

Ο Νίκολιτς δεν καίγεται

Η ΑΕΚ περιμένει σήμερα την κλήρωση στο Τσάμπιονς λιγκ για να μάθει τους αντιπάλους που θα έχει μπροστά της ολόκληρο το χειμώνα. Χρειάζεται κάποιες τελευταίες ενισχύσεις; Εγώ λέω ναι: ίσως κάποιους παίκτες, ειδικά στην άμυνα για να γεμίσει το ρόστερ, τους χρειάζεται. Ο Νίκολιτς δεν καίγεται: είπε πως κανείς προπονητής δεν λέει όχι σε καλούς παίκτες, αλλά η ομάδα δεν πρέπεi να πετάξει τα χρήματα που μόλις εξασφάλισε – έχει άλλωστε παίκτες που πρέπει ακόμα να εντάξει και να δει.

Δεν είναι απλό να την δυναμώσεις την συγκεκριμένη ΑΕΚ γιατί έχει μηχανισμούς και δεν πρέπει να τους πειράξεις. Δεν είναι επίσης τυχαίο πως με την εξαίρεση της Μπόντο Γκλιμτ η ΑΕΚ είναι η ομάδα που προκρίθηκε από τα play off πιο εύκολα από όλες. Κι αυτό σημαίνει πως η νοοτροπία της, η θέλησή της και η όρεξή της να παίζει ποδόσφαιρο μαρτυρούν ότι είναι πραγματικά μια ομάδα που αξίζει να βρίσκεται στη μεγάλη διοργάνωση. Η ελπίδα είναι να την χαρεί πιο πολύ από όσο την τελευταία φορά. Σήμερα θα ξέρει τους αντιπάλους της: ο Γιόβιτς και ο Μέγερ είπαν πως σε κάθε ματς η ΑΕΚ θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ο Ρότα είπε πως απλά θέλει την Αρσεναλ του Τζόλη και την Ντόρτμουντ δυο φίλων του. Ακόμα και για τις δηλώσεις του τέλους όλοι φάνηκαν έτοιμοι.