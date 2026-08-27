Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την τεράστια νίκη - πρόκριση της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας με 4-0.

Νύχτα... μαγική και ονειρεμένη για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Ο Δικέφαλος συνέτριψε με 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας πήραν προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό με τον «καυτό» Λούκα Γιόβιτς. Ο Λάζαρος Ρότα εβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά και ο Σέρβος φορ με άψογη κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι.

Στη συνέχεια πήρε το... όπλο του ο Μπάραμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος φορ έκανε το 2-0 στο 17' και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 29', με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ.

Ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε το «κερασάκι» στην... τούρτα της πρόκρισης, στος αρχές του δεύτερου μέρους, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, που κέρδισε ο Γιόβιτς.

Τα highlights του ΑΕΚ - Λέφσκι