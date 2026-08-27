Σε πελάγη ευτυχίας ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος κατέβηκε στον πάγκο και πανηγύρισε με τους παίκτες της ΑΕΚ στο σφύριγμα της λήξης την πρόκριση στη League Phase του Champions League, ενώ στη συνέχεια πήγε και στα αποδυτήρια.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα... αστέρια του Champions League καθώς με μια ισοπεδωτική εμφάνιση επικράτησε άνετα με 4-0 της Λέφσκι και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον πάγκο και με το σφύριγμα της λήξης πανηγύρισε αγκαλιά με τους παίκτες τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ όντας πανευτυχής για την επιτυχία του Μάρκο Νίκολιτς και των παικτών του.

Αμέσως μετά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ πήγε και στα αποδυτήρια όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί μοιράζοντας τα συγχαρητήριά του στους παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι την έστειλαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Στα αποδυτήρια ήταν φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς, όλο το τεχνικό επιτελείο, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και μέλη της διοίκησης με το κλίμα να είναι εορταστικό. Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος ο Ηλιόπουλος σε δηλώσεις του, έδωσε και πριμ στους κιτρινόμαυρους για αυτή την επιτυχία.