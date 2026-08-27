Νίκολιτς: «Είμαι ευτυχισμένος, θα είμαστε αναταγωνιστικοί με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης»

Το σχόλιο του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη θριαμβευτική πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Η φανταστική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε τη Λέφσκι Σόφιας με 4-0 και έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Champions League. Στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την ευτυχία του τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για την εικόνα των παικτών του, ενώ τόνισε πως η ομάδα του θα είναι ανταγωνιστική κόντρα στους κορυφαίους της Ευρώπης.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση, ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές πρέσινγκ, κάναμε πολλές φάσεις, βάλαμε το πρώτο γκολ, το δεύτερο, δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και βάλαμε "φωτιά" στην υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν ήδη δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτιχισμένος, για όλους, για τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό, για την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, για το Χαβιέ, το Μηνά, τον πρόεδρο μας, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League, το Champions Leagie είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι η αρχή του πρότζεκτ που ξεκινήσαμε πέρσι και που φτάσαμε εδώ τώρα, στο πλαίσιο του πρότζεκτ που εξελίσσεται…

Aφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα ήμαστε ανταγωνιστικοί, θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξεχνάμε βέβαια το ελληνικό πρωταθλημα είναι κορυφαίας προτεραιότητας για εμάς αυτό μας έφερε εδώ, έχουμε τρεις διοργανώσεις που θα είμαστε ανταγωνιστικοί».