Η ΑΕΚ με τη μεγαλειώδη πρόκριση της στη League Phase του Champions League εξασφάλισε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ και με βάση την πορεία της θα αυξήσει αυτό το ποσό.

Η ΑΕΚ έκλεισε τη θέση της στα... αστέρια! Οι πρωταθλητές Ελλάδας «πάτησαν» τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφεια και εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Με τη σπουδαία πρόκριση του ο Δικέφαλος πέρα από τη συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έβαλε στα τμαεία του κλαμο ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό.

Καταρχάς, η Ένωση θα πάρει το εγγυημένο μπόνους πρόκρισης στη League Phase, που είναι 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα. Σε αυτό το ποσό προστίθεται και το value pillar και συνεπώς η ΑΕΚ μπαίνει στο Champions League με μια οικονομική βάση λίγο πάνω από τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Tα χρήματα που διεκδικεί η ΑΕΚ

Εκτός των εγγυημένων χρημάτων στη League Phase του Champions League κάθε νίκη θα αποφέρει 2,1 εκατ. ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.00, ενώ υπάρχει και μπόνους τελικής κατάταξης.

Η 36η ομάδα της τελικής βαθμολογίας εισπράττει ένα μερίδιο της τάξης των 275.000 ευρώ, ο 35ος 275.000 επί δύο, ο 34ος 275.000 επί τρία κοκ

Οι ομάδες που τερματίζουν από την 1η έως την 8η θέση εξασφαλίζουν έξτρα δυο εκατ. ευρώ και οι ομάδες από την 9η έως την 16η θέση έξτρα ένα εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα η πρόκριση στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των Play Offs (εκεί που έφτασε πέρυσι ο Ολυμπιακός) αποφέρει έξτρα ένα εκατ. ευρώ και η πρόκριση στους 16 επιπλέον 11 εκατ. ευρώ σε κάθε ομάδα!