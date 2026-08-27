Η Σλόβαν Μπρατισλάβας του Γιάγια Τουρέ επικράτησε 2-1 στην παράταση της Τσέλιε και έκλεισε θέση στο Champions League.

Το τελευταίο εισιτήριο για τη league phase του Champions League πήγε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα του Γιάγια Τουρέ επικράτησε 2-1 στην παράταση της Τσέλιε εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2, επιστρέφοντας στον θεσμό μετά από δύο χρόνια.

Μία απίθανη λόμπα του πρώην φορ του Παναθηναϊκού, Αντράζ Σπόραρ, στο 18ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με τους Σλοβένους, για τους οποίους έπαιξε ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς, να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Σέσλαρ στο 34'. Εντέλει, η αναμέτρηση κρίθηκε στην παράταση, με το εξαιρετικό γκολ του Μαρτίνες στο 100' να δίνει την πρόκριση στους Σλοβάκους.