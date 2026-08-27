Τσέλιε - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 (παρ): Στο Champions League η ομάδα των Σπόραρ και Γιάγια Τουρέ
Το τελευταίο εισιτήριο για τη league phase του Champions League πήγε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα του Γιάγια Τουρέ επικράτησε 2-1 στην παράταση της Τσέλιε εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-2, επιστρέφοντας στον θεσμό μετά από δύο χρόνια.
Μία απίθανη λόμπα του πρώην φορ του Παναθηναϊκού, Αντράζ Σπόραρ, στο 18ο λεπτό άνοιξε το σκορ, με τους Σλοβένους, για τους οποίους έπαιξε ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς, να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Σέσλαρ στο 34'. Εντέλει, η αναμέτρηση κρίθηκε στην παράταση, με το εξαιρετικό γκολ του Μαρτίνες στο 100' να δίνει την πρόκριση στους Σλοβάκους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.