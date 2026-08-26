ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase του Champions League
Η ΑΕΚ εξασφάλισε τη θέση της στην Elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με «πάρτι» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνέτριψαν με 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας και προκρίθηκαν πανηγυρικά στη Legue Phase του Champions League.
Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη (27/8) στις 19:00 και ο Δικέφαλος θα μπει στο 4o γκρουπ δυναμικότητας.
Θυμίζουμε πως η Ένωση στις 8 αγωνιστικές της League Phase θα παίξει τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας ματς, ενώ θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε pot.
1o Pot
- Μπάγερν Μονάχου
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Παρί Σεν Ζερμέν
- Λίβερπουλ
- Ίντερ
- Μάντσεστερ Σίτι
- Άρσεναλ
- Μπαρτσελόνα
- Ατλέτικο Μαδρίτης
2ο Pot
- Μπορούσια Ντόρτμουντ
- Ρόμα
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας
- Άστον Βίλα
- Πόρτο
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Κλαμπ Μπριζ
- Μπέτις
- Αϊντχόφεν
3ο Pot
- Φέγενορντ
- Λιλ
- Φενέρμπαχτσε
- Μπόντο/Γκλιμτ
- Νάπολι
- Λειψία
- Βιγιαρεάλ
- Σαχτάρ Ντόνετσκ
- Γαλατασαράι
4ο Pot
- Σλάβια Πράγας
- Στουτγκάρδη
- ΑΕΚ
- Τσέλιε ή Σλόβαν (πήγε στην παράταση)
- ΛΑΣΚ Λιντς
- Κόμο
- Λανς
- Βίκινγκ
- Σαμπάχ
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