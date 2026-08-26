Η ΑΕΚ έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Champions League και θα μπει στηο 4ο pot της κλήρωσης. Οι πιθανοί αντίπαλοι των πρωταθλητών Ελλάδας.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε τη θέση της στην Elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με «πάρτι» στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνέτριψαν με 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας και προκρίθηκαν πανηγυρικά στη Legue Phase του Champions League.

Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη (27/8) στις 19:00 και ο Δικέφαλος θα μπει στο 4o γκρουπ δυναμικότητας.

Θυμίζουμε πως η Ένωση στις 8 αγωνιστικές της League Phase θα παίξει τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας ματς, ενώ θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε pot.

1o Pot

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο Pot

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο Pot

Φέγενορντ

Λιλ

Φενέρμπαχτσε

Μπόντο/Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατασαράι

4ο Pot