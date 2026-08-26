Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 12ο λεπτό της ρεβάνς με τη Λέφσκι, με σκόρερ τον Βάργκα.

Η ΑΕΚ χρειάστηκε 12 λεπτά για να... καταπιεί τους πρωταθλητές Βουλγαρίας! Πέντε λεπτά μετά το γκολ του Γιόβιτς ο Μπάρναμπας Βάργκα διπλασίασε το προβάδισμα του Δικεφάλου.

Έπειτα από απομάκρυνση σε κόρνερ του Μαρίν ο Μάγερ γέμισε με το κεφάλι, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά πάσα και από κοντά ο Ούγγρος «killer» με σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0.

Το γκολ του Βάργκα για το 2-0