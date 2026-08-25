Στρακόσια: «Το όνειρο κάθε παίκτη είναι να παίξει στο Champions League, ειδικά σε αυτή την έδρα»

Ο Θωμάς Στρακόσια εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη ρεβάνς με τη Λέφσκι για να διεκδικήσει η ΑΕΚ τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θωμάς Στρακόσια στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν μια πρόκριση τώρα μπορεί να φτιάξει όλη τη σεζόν: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Όχι για ψυχολογία. Το όνειρο του κάθε παίκτη είναι να παίξει στο Champions League, ειδικά σε αυτή την έδρα. Όλοι θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο ανώτερο επίπεδο. Πιστεύω στην ομάδα μου, έχουμε προετοιμαστεί, θα είναι δύσκολο, αλλά ελπίζω να έχει αίσιο τέλος όπως πέρυσι με τις θυσίες που έχουμε κάνει».

Για την πίεση και αν είναι ίδια με πέρυσι: «Το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν σε μια μεγάλη ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Είναι λογικό να υπάρχει. Ξέρουμε ότι θέλουμε να περάσουμε, πρέπει να το αποδείξουμε. Το επίπεδο στο Champions League είναι ανώτερο, θα έχουμε τον κόσμος στο πλευρό μας και ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος».

Για το πως το ζουν στα αποδυτήρια: «Ανυπομονησία. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Περιμένουμε να έρθει η ώρα του αγώνα. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο».