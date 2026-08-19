Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το ισόπαλο 0-0 της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία.

Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει το γκολ, φεύγοντας με το 0-0 από τη Σόfια κόντρα στη Λέφσκι, με την πρόκριση να κρίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη Τετάρτη (26/8, 22:00).

Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος είχε μεγάλη στιγμή με το δοκάρι του Γιόβιτς στο 20', ενώ στη συνέχεια στο 32' και στο 33' με Μουκουντί και Γιόβιτς είχε ακόμη δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να βρει δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος το 0-0 διατηρήθηκε με την ΑΕΚ να φέρνει πλέον την πρόκριση στην Allwyn Arena για να πάρει αυτή το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.