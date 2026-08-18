Οι παίκτες της ΑΕΚ πήγαν στους 2.000 Ενωσίτες μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τη Λέφσκι κι έδωσαν «ραντεβού» για τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου θα κριθεί η πρόκριση. Αποστολή στη Σόφια: Βασίλης Μπαλατσός

Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της στη Σόφια, έφυγε με την ισοπαλία από την κατάμεστη έδρα της Λέφσκι και πλέον η πρόκριση θα κριθεί σε 8 μέρες από απόψε, στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Μετά το ματς οι παίκτες του Δικεφάλου, το τεχνικό επιτελείο και ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Μάριος Ηλιόπουλος, πήγαν μπροστά στους 2.000 Ενωσίτες, με τις δυο πλευρές να χειροκροτούν η μία την άλλη και να δίνουν «ραντεβού»... πρόκρισης στην Αθήνα.

Από την πλευρά τους Βούλγαροι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα τον Σουηδό διαιτητή Γκλιν Νίμπεργκ.

Το video του Gazzetta από την Σόφια