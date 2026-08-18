Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Παίκτες και Ενωσίτες έγιναν «ένα» κι έδωσαν... ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της στη Σόφια, έφυγε με την ισοπαλία από την κατάμεστη έδρα της Λέφσκι και πλέον η πρόκριση θα κριθεί σε 8 μέρες από απόψε, στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.
Μετά το ματς οι παίκτες του Δικεφάλου, το τεχνικό επιτελείο και ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Μάριος Ηλιόπουλος, πήγαν μπροστά στους 2.000 Ενωσίτες, με τις δυο πλευρές να χειροκροτούν η μία την άλλη και να δίνουν «ραντεβού»... πρόκρισης στην Αθήνα.
Από την πλευρά τους Βούλγαροι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα τον Σουηδό διαιτητή Γκλιν Νίμπεργκ.
Το video του Gazzetta από την Σόφια
🦅💥 Το χειροκρότημα των οπαδών της ένωσης στην προσπάθεια των παικτών του Νίκολιτς! Ταυτόχρονα οι γηπεδούχοι γιούχαραν!#aekfc pic.twitter.com/P9GU9dvW6h— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 18, 2026
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