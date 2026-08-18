Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Λέφσκι Σόφιας στη ρεβάνς των δυο ομάδων, στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Ανοιχτοί λογαριασμοί για ΑΕΚ και Λέφσκι Σόφιας. Οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ στη Βουλγαρία (0-0) και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στην Αθήνα.

Η καθοριστική ρεβάνς θα γίνει έπειτα από οκτώ ημέρες στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ο αγώνας της Allwyn Arena θα αρχίσει στις 22:00.

Το κομβικό ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από την Cosmote TV, όσο και από το Mega.