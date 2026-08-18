Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Με Ζίνι η ενδεκάδα του Νίκολιτς
Η στιγμή της ΑΕΚ έφτασε. Ο Δικέφαλος θα φιλοξενηθεί από τη Λέφσκι στο κατάμεστο Εθνικό Στάδιο Σόφιας για το πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα Play Offs του Champions League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας.
Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει τον Δικέφαλο σε διάταξη 4-4-2. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά τους. Κάιρινεν - Μαρίν χαφ, Μάγερ - Κοϊτά ακραίους μεσοεπιθετικούς και δίδυμο στην επίθεση τους Γιόβιτς - Ζίνι.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ - Ζίνι, Γιόβιτς
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Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα
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