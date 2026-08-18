Οι επικρατέστερες επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο κρίσιμο ματς με τη Λέφσκι στη Σόφια. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ αρχίζει απόψε (18/8, 22:00) και ο επιθυμητός προορισμός είναι τα... αστέρια! Ο Δικέφαλος έχει μπροστά του δύο μάχες με τη Λέφσκι στα Play Offs του Champions League, ώστε να κλείσει τη θέση του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, και καλείται να βάλει τις βάσεις στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας.

Φυσικά, οι πρωταθλητές Ελλάδας μπορεί στην κλήρωση να μπήκαν ως ισχυροί, όμως η «αποστολή» τους μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς καλούνται να αποκλείσουν μια ομάδα που επίσης κατέκτησε το πρωτάθλημα και μάλιστα... αποκαθήλωσε τη Λουντογκόρετς μετά από 14 χρόνια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο πρώτος που ξέρει τι έχει να βρει απέναντί του, καθώς, όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου: «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με διεθνείς παίκτες και καλό προπονητή, που παίζει γρήγορα και είναι καλή στις αντεπιθέσεις, αλλά και στις στατικές φάσεις».

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και σε μια σημαντική διαφορά των δύο ομάδων, που είναι ο αγωνιστικός ρυθμός, καθώς, όπως επισήμανε, «η φόρμα έρχεται μέσα από τα επίσημα παιχνίδια».

Πριν από τη σέντρα της «μάχης» της Σόφιας, οι παίκτες της Λέφσκι έχουν ήδη 10 παιχνίδια στα πόδια τους, εκ των οποίων τα έξι σε επίπεδο προκριματικών του Champions League και τα υπόλοιπα στο πρωτάθλημα τους. Μάλιστα, μέχρι στιγμής οι Βούλγαροι είναι αήττητοι, με απολογισμό 8 νίκες και 2 ισοπαλίες, ενώ ο συνολικός συντελεστής τερμάτων είναι στο 19-5!

Είναι εμφανές πως η ομάδα του Βελάσκεθ βρίσκεται σε καλή κατάσταση και σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, εν αντιθέσει με τον Δικέφαλο, που έχει αγωνιστεί μόνο στο Super Cup, όπου είχε ανεπιτυχές αποτέλεσμα κόντρα στον Κυπελλούχο ΟΦΗ.

Αναμφίβολα, η Λέφσκι έχει τη «φόρμα», όμως η ΑΕΚ «ποντάρει» στην ποιότητα της ως σύνολο.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να παρατάξει την ΑΕΚ σε διάταξη 4-4-2. Ο Στρακόσα δεδομένα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Ο Μάριν έχει εξασφαλισμένη θέση στον άξονα, με... αναμενόμενο παρτενέρ του τον Κάιρινεν. Κοϊτά και Μάγερ αναμένεται να αρχίσουν στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ ο Γιόβιτς θα βρίσκεται στο πλευρό του «μοιραίου» στο Super Cup, Βάργκα.

Αν υπάρχουν δύο «αστερίσκοι» σε αυτό το πλάνο, είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης και στον παρτενέρ του Γιόβιτς. Τόσο ο Ζούμπκοφ όσο και ο Ζίνι έχουν δοκιμαστεί από τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος προφανώς σκέφτεται να αξιοποιήσει από την αρχή του ματς την ταχύτητα των δύο ποδοσφαιριστών του. Η συμμετοχή τους στο αρχικό σχήμα δεν αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η αποστολή της ΑΕΚ

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Καλοσκάμης.

Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Καλοσκάμης. Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι.

Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι. Λίστα Β: Μπαλαμώτης

(Ο Σαχαμπό αντικαταστάθηκε στη λίστα από τον Αριάγκα, ενώ ο Βιτάλις ταξίδεψε στη Σόφια για λόγους προπόνησης και ενσωμάτωσης, δίχως να έχει δικαίωμα συμμετοχής.)