Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε από το «Ελ.Βενιζέλος» με προορισμό τη Σόφια, για το πρώτο κρίσιμο ματς με τη Λέφσκι στα playoffs του Champions League. Με την αποστολή ο Βιτάλις.

Ξεκινούν οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ στα playoffs του Champions League κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, με την Ένωση να διεκδικεί ένα εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το βράδυ της Τρίτης (18/8, 22:00) στη Σόφια η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα προσπαθήσει να θέσει βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση του θεσμού, με την αποστολή των Κιτρινόμαυρων να αναχωρεί σήμερα (17/8) από το «Ελ.Βενιζέλος» για τη Βουλγαρία.

Στο αεροδρόμιο οι παίκτες συνάντησαν και φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι τούς ευχήθηκαν επιτυχία στο ερχόμενο παιχνίδι, ενώ μερικοί σταμάτησαν για να βγάλουν και φωτογραφίες με τον κόσμο.

Η πτήση τσάρτερ θα αναχωρήσει στις 10:45 και θα επιστρέψει αμέσως μετά το παιχνίδι.

Οι παίκτες της ΑΕΚ προπονήθηκαν χθες Κυριακή (16/8) στα Σπάτα κι αργότερα θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους με την προπόνησή τους στο «Βασίλ Λέφσκι», μετά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς κι ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.

Αξιοσημείωτο, πως μαζί με όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα του Δικεφάλου ταξιδεύει και ο νεοαποκτηθέντας, Μιλάν Βιτάλις, παρόλο που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ώστε να είναι κοντά στην ομάδα και να μην χάσει μια προπόνηση, ενόψει του ματς πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άλλωστε είναι κάτι που συνηθίζει ο Μάρκο Νίκολιτς με παίκτες που υπολογίζει αλλά δεν είναι διαθέσιμοι για ευρωπαϊκά ματς

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⚔️🦅Αναχωρεί η ΑΕΚ, με προορισμό την Σόφια, για να δώσει την πρώτη της «μάχη» κόντρα στην Λέφσκι, στο πλαίσιο των playoffs του Uefa Champions League#Aekfc pic.twitter.com/LVo2TQXUik — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 17, 2026

Η λίστα της ΑΕΚ

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Καλοσκάμης.

Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι.

Λίστα Β: Μπαλαμώτης