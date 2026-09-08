Η ΑΕΚ Κ19 ήταν ανώτερη, δημιούργησε τις ευκαιρίες, όμως ο Κατσμάιερ κράτησε όρθια τη ΛΑΣΚ και η Ένωση έμεινε στο 0-0 στην πρεμιέρα της στο Youth League.

Η ΑΕΚ έψαξε το γκολ μέχρι το τέλος και ήταν χωρίς αμφιβολία πιο απειλητική σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως «κόλλησε» στο Σεραφείδειο και έμεινε στο 0-0 με τη ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα της στο Youth League. Αξίζει να σημειωθεί πως επτά από τους έντεκα παίκτες που ξεκίνησαν για την ΑΕΚ προέρχονται από την Κ17.



Η Ένωση είχε τον πρώτο λόγο και στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας τις καλύτερες στιγμές τους ματς. Στο 25’ ο Γκόλφινος βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Κατσμάιερ απέκρουσε, ενώ στο 40’ ο Ποντίκης δεν πρόλαβε να εκμεταλλευτεί ιδανικά το γύρισμα του Σιούτα.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε, με την ΑΕΚ να συνεχίζει να ψάχνει το γκολ. Ο Ποντίκης και ο Φραντζεσκάκης απείλησαν νωρίς, ενώ στο 80’ ο Αμανατίδης ανάγκασε τον Κατσμάιερ σε δύσκολη επέμβαση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σιούτας είχε νέα μεγάλη ευκαιρία από κοντά, αλλά ο Αυστριακός γκολκίπερ κράτησε ξανά το μηδέν.

Η ΛΑΣΚ είχε την καλύτερη στιγμή της στο 78’, με τον Ιωάννου να λέει «όχι» και να κρατά ανέπαφη την εστία του. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και όλα έδειχναν πως θα έρθει το νικητήριο γκολ. Στο 87’ ο Αργυρίου βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Κατσμάιερ έκανε ακόμη μία μεγάλη επέμβαση και κράτησε όρθιους τους Αυστριακούς. Στο 92' γκολ του Αργυρίου ακυρώθηκε για οφσαιντ.

ΑΕΚ: Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Γκολφίνος (84’ Τσαντίλας), Στεργιαρόπουλος (75’ Σκάκιτς), Φρατζεσκάκης, Ποντίκης (68’ Αμανατίδης), Σιούτας (84´ Νταμπίζας), Αργυρίου

ΛΑΣΚ: Κατσμάιερ, Ιμπραΐμ, Όρτνερ, Κραπφ, Βανς, Μικς, Τόιφελ, Χαρτλ, Βερχάγκε, Τζίντρα, Βίμερ

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ένωσης: