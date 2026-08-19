Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στο Champions League μετά την ισοπαλία με τη Λέφσκι Σόφιας

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, μετά την ισοπαλία με τη Λέφσκι Σόφιας.

Η ΑΕΚ έμεινε στη λευκή ισοπαλία (0-0) στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League και παρά το γεγονός πως ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, δεν μπόρεσε να «σπάσει» την άμυνα των Βούλγαρων και να βρει το γκολ που θα την έβαζε σε θέση οδηγού και έτσι η πρόκριση θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στην «Allwyn Arena».

Μπορεί η Ένωση να μην κατάφερε να επικρατήσει στα Σόφια, όμως η ισοπαλία την κρατάει ακόμη σε ισχυρή θέση, καθώς θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπροστά στο κοινό της. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς.

Αναλυτικότερα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, προβλέπει πως το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται κανονικά στη League Phase του Champions League, δίνοντας του 73% πιθανότητες έναντι του 27% της Λέφσκι.

🔵 UCL 2026/27 - probability to reach the league phase (as of 18 Aug)



73% 🇬🇷 AEK Athens

27% 🇧🇬 Levski Sofia



60% 🇫🇷 Olympique Lyon

40% 🇹🇷 Fenerbahçe



51% 🇳🇴 Viking

49% 🇭🇷 Dinamo Zagreb



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Φυσικά το γεγονός πως η ΑΕΚ είναι και παραμένει το φαβορί δεν πρέπει να την καθησυχάζει, κάτι που γνωρίζει άλλωστε και ο ίδιος ο Νίκολιτς. «Σε οκτώ μέρες έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε και λίγο καλύτεροι, επειδή για εμάς ήταν μόνο το δεύτερο παιχνίδι μας. Εμείς έχουμε ακόμα ένα ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να κάνουμε τις μικροβελτιώσεις που χρειάζονται», ήταν τα λόγια του Σέρβου τεχνικού μετά την λήξη της αναμέτρησης στα Σόφια.