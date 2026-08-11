Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας σε διπλούς αγώνες στα Play Offs του Champions League. Πρώτο ματς στη Βουλγαρία και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο δρόμος της ΑΕΚ για τα «αστέρια» περνάει από τη Σόφια! Η Λέφσκι «τελείωσε» στο Καζακστάν αυτό που ξεκίνησε στη Βουλγαρία, προκρίθηκε στα Play Offs του Champions League και θα αντιμετωπίσουν τους Πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ έστειλε την Καϊράτ στον δρόμο του ΠΑΟΚ, εφόσον ανατρέψει την κατάσταση κόντρα στην Άντερλεχτ.

Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Δικεφάλου θα γίνει στη Σόφια την ερχόμενη Τρίτη 18 Αυγούστου και η σέντρα έχει οριστεί για τις 22:00. Η καθοριστική ρεβάνς θα γίνει έπειτα από οκτώ ημέρες στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ο αγώνας της Allwyn Arena θα αρχίσει στις 22:00.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα για όλους τους αγώνες των Play Offs του Champions League τα έχει η Cosmote TV.

Τα προφίλ της Λέφσκι Σόφιας

Η περσινή της πορεία: Ιστορική χρονιά ήταν η περασμένη για τη Λέφσκι Σόφιας. Οι Βούλγαροι σήκωσαν το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από 17 χρόνια και έβαλαν τέλος στο σερί των 14 χρόνων της Λουντογκόρετς! Μάλιστα, η διαφορά της Λέφσκι από τη Λουντογκόρετς και την ΤΣΣΚΑ ήταν 14 βαθμοί!

Προπονητής: Ο κόουτς που οδήγησε την ομάδα της Σόφιας σε αυτή την ιστορική επιτυχία είναι ο Χούλιο Βελάθκεθ. Πρόκειται για 44χρονο Ισπανό, ο οποίος στη Βουλγαρία σήκωσε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Είναι πρώτος προπονητής από το 2006 και, μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί σε Βιγιαρεάλ, Μπέτις, Μπελενένσες, Αλκορκόν, Ουντινέζε, Σετούμπαλ, Μαρίτιμο, Αλαβές, Φορτούνα Σιτάρντ και Σαραγόσα.

Αστέρι της ομάδας: Ο Ραντισλάβ Κιρίλοφ αποτελεί τον πιο επικίνδυνο παίκτη της Λέφσκι. Ο 33χρονος Βούλγαρος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 και αναβάθμισε τη γραμμή κρούσης των μετέπειτα πρωταθλητών. Αυτή την περίοδο είναι τραυματίας και βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Από κοντά είναι και ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν.

Μεταγραφές και πωλήσεις: Η Λέφσκι Σόφιας κινήθηκε ιδιαίτερα δραστήρια στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Στις σημαντικότερες προσθήκες ξεχωρίζουν ο Ισπανός αριστερός μπακ Άλεξ Σεντέγιες, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Ρεϊνάλντο, ο μέσος Μεχντί Μουμπάρικ και ο Νταβίντ Κούσο, ενώ αποκτήθηκε και ο νεαρός Άντριαν Ράιτσεφ με τη μορφή δανεισμού. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων, η σημαντικότερη πώληση ήταν εκείνη του Πρεσλάβ Μπάτσεφ στην Άρντα Κάρτζαλι, ενώ αρκετοί ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν ή ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τον σύλλογο, στο πλαίσιο της ανανέωσης του ρόστερ.