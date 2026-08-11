Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Μεγάλο κενό στα δεξιά και 1-1 ο Λίνσεν
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που του «χάρισε» ο Ελ Καμπί στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, καθώς οι Ολλανδοί χρειάστηκαν κάτι λιγότερο από 15 λεπτά για να ισοφαρίσουν.
Στο 70ο λεπτό οι Πειραιώτες έχασαν την κατοχή έπειτα από ελεύθερο του Πόποβιτς, ο Λεμπρετόν με τακουνάκι βρήκε τον Τάντιτς στην πλάτη του Ροντινέι, ο Σέρβος γύρισε την μπάλα και ο Λίνσεν με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.
Το 1-1 της Ναϊμέγκεν κόντρα στον Ολυμπιακό
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.