Η Ναϊμέγκεν ισοφάρισε στο 70ο λεπτό της ρεβάνς με τον Ολυμπιακό έπειτα από τεράστιο αμυντικό κενό της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που του «χάρισε» ο Ελ Καμπί στη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν, καθώς οι Ολλανδοί χρειάστηκαν κάτι λιγότερο από 15 λεπτά για να ισοφαρίσουν.

Στο 70ο λεπτό οι Πειραιώτες έχασαν την κατοχή έπειτα από ελεύθερο του Πόποβιτς, ο Λεμπρετόν με τακουνάκι βρήκε τον Τάντιτς στην πλάτη του Ροντινέι, ο Σέρβος γύρισε την μπάλα και ο Λίνσεν με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Το 1-1 της Ναϊμέγκεν κόντρα στον Ολυμπιακό