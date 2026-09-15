Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Μάουρο Ικάρντι είναι ένα από τα ονόματα που... έπαιξαν για τον Ολυμπιακό αλλά φαίνεται ότι οι Πειραιώτες στρέφονται προς άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης, με τον Αργεντινό επιθετικό να βλέπει και την υπόθεση της Λάτσιο να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο ιταλικός σύλλογος είχε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον 33χρονο επιθετικό αλλά ο Τζενάρο Γκατούζο ήταν εκείνος που απέρριψε το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει μείνει ελεύθερος από τη Γαλατασαράι στην αρχή του καλοκαιριού και ακόμα αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.