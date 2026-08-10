Ολυμπιακός: Η αλήθεια στα λόγια των Μεντιλίμπαρ – Ελ Καμπί και μία ενδιαφέρουσα δοκιμή

Δημήτρης Τομαράς Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Η αλήθεια στα λόγια των Μεντιλίμπαρ – Ελ Καμπί και μία ενδιαφέρουσα δοκιμή

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Ο Δημήτρης Τομαράς μεταφέρει στο blog του στο Gazzetta το κλίμα στις τάξεις του Ολυμπιακού πριν τη κρίσιμη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν αλλά και μία τελευταία δοκιμή 11άδας που είχε το ενδιαφέρον της.

Εδώ που έφτασαν τα πράγματα τα δεδομένα είναι πολύ απλά και αποτυπώθηκαν ως μία αλήθεια από τα λόγια των Μεντιλίμπαρ και Ελ Καμπί. Ο μεν κόουτς του Ολυμπιακού τόνισε απλά, λιτά και κατηγορηματικά ότι η ομάδα του πρέπει να αποδώσει πιο καλά από τον πρώτο αγώνα του 0-0 με τη Ναϊμέγκεν και να νικήσει και ο δε Ελ Καμπί στάθηκε στην ευθύνη που έχει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του απέναντι στην ομάδα και τον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο έδωσε και το κλίμα συναίσθησης που υπάρχει στους Πειραιώτες και στο πώς περιμένουν αυτόν τον αγώνα της Τρίτης.

Άρα ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μπει δυναμικά στο ματς, να παίξει τελείως διαφορετικά, να επιβάλλει το ρυθμό του, ιδανικά να βρει πρώτος γκολ και να προκριθεί στη συνέχεια του Champions League. Μία Ναϊμέγκεν που είναι επί ποδός λόγω του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Μετά το τελευταίο της χρονικά παιχνίδι στην Ολλανδία άρχισε να φτιάχνει και να καθαρίζει το γήπεδό της, να βάζει νέα κερκίδα Τύπου και γενικά να αναμορφώνει την έδρα της. Όλα αυτά και λόγω του αντιπάλου που έχει και ελέω της διοργάνωσης.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι ξανά εκεί. Επτακόσια και πλέον άτομα θα βρεθούν στις εξέδρες για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Μεντιλίμπαρ. Σε μία χώρα όπου όπως έυστοχα λένε οι ντόπιοι μπορείς να ζήσεις όλες τις εποχές σε επίπεδο καιρού σε μία ημέρα ο Ολυμπιακός θέλει να βρει την δική του... άνοιξη με αυτήν την πρόκριση.

Η δοκιμή με Έσε – Σιπιόνι στην προπόνηση

Φυσικά το ότι δοκίμασε κάτι τέτοιο ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν σημαίνει ότι θα γίνει πράξη. Ωστόσο έχει την αξία του. Στο εσωτερικό δίτερμα ο «Μέντι» έβαλε στον άξονα μαζί τους Σιπιόνι και Έσε και μπροστά τους τον Γκουστάβο Σα. Στην άμυνα είχε ως στόπερ τους Σμαϊλοβιτς – Πιρόλα αλλά περισσότερο η δοκιμή με το δίδυμο Έσε – Σιπιόνι έχει το ενδιαφέρον της.

 

Στο ίδιο σχήμα είχε τον Ζέλσον ως βασικό εξτρέμ και τον Ελ Καμπί φορ. Ας κρατήσουμε αυτην την δοκιμή ως έναν αστερίσκο και με δεδομένο ότι ο Έσε είναι φαβορί για να χριστεί βασικός.

ΥΓ Πολύ ωραία η πρωτοβουλία των Ερυθρόλευκων για τον πιτσιρικά από τις Ακαδημίες της Ναϊμέγκεν. Στα 10 του παίζει γκολκίπερ και πόζαρε με χαρά με την φανέλα του Ολυμπιακού.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

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    Δημήτρης Τομαράς
    Δημήτρης Τομαράς

    Ο Δημήτρης Τομαράς είναι γέννημα - θρέμμα Μαρουσιώτης όμως τον... διεκδικούν και άλλες πόλεις. Δημοσιογραφεί εδώ και 20 και πλέον χρόνια και στην οικογένεια του Gazzetta βρίσκεται από την πρώτη ημέρα. Από αυτήν εδώ τη φιλόξενη γωνιά θα συζητάμε κυρίως για Ολυμπιακό αλλά θα καταπιανόμαστε και με αρκετά ακόμα θέματα.

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