Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για την αίσθηση που υπάρχει για αλλαγή κατεύθυνσης του Ολυμπιακού, όσο αφορά τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία.

Το 0-0 στο Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν ξεκάθαρα περισσότερο προβλημάτισε για την εικόνα των Πειραιωτών και πολύ μα πολύ λιγότερο για το σκορ αυτό καθε αυτό και ας ήταν σε εντός έδρας αναμέτρηση. Οπότε όταν κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά αγωνιστικά κοιτάς είτε να το αλλάξεις είτε τουλάχιστον να το βελτιώσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μία αίσθηση αλλαγής κατεύθυνσης από το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού ως προς την κατάρτιση της αρχικής 11άδας. Ένα βασικό σχήμα που ως προσανατολισμό του θα έχει να έχει μέσα σε αυτό περισσότερα πρόσωπα του περσινού ρόστερ και λιγότερα από τις φετινές προσθήκες.

Προφανώς έναν καταλυτικό ρόλο θα παίξει ένας Αργεντίνος. Ο Σαντιάγκο Έσε διαφαίνεται ότι θα είναι ΟΚ και στο 100% οπότε αυτομάτως αποκτά ρόλο φαβορί για τον άξονα. Είτε αφήνοντας εκτός τον Γκαρθία είτε παίζοντας μπροστά από τον Ισπανό ως οκτάρι. Όποια και να είναι η απόφαση του Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός είναι άλλη ομάδα με έναν πολύ καλό Έσε στην 11άδα του. Άρα σε σχέση με την 11άδα του πρώτου αγώνα θα πρέπει να αναμένουμε περισσότερους... παλιούς και λιγότερους... νέους με τον Πόποβιτς πάντως να είναι το φαβορί για να παίξει κάτω από τα γκολπόστ.

Άλλη προσέγγιση για να υπάρξει άλλη ανάπτυξη και βοήθειες προς τον Ελ Καμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος σέντερ φορ της λίστας των 2 αγώνων με τη Ναϊμέγκεν. Άρα σύμφωνα με την εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ματς με τους Ολλανδούς θα χρειαστεί άλλου τύπου στήριξη μέσα από το παιχνίδι της ομάδας. Διαφορετική ανάπτυξη και περισσότερη βοήθεια.

Ο διεθνής Μαροκινός φυσικά είναι ένας πολύ δυνατός σωματοδομικά παίκτης που δεν φοβάται τα σκληρά μαρκαρίσματα ή να τρέξει πολύ ή να πιέσει πολύ ή να παίξει και ποδοσφαιρικό... ξύλο. Πλην όμως θα χρειαστεί περισσότερη δημιουργική βοήθεια είτε αυτό θα είναι μία δεξιά πλευρά με Ροντινέϊ και Φορτούνη, είτε καλύτερη λειτουργία από το κέντρο, είτε οι ατομικές ενέργειες του Ζέλσον ή ότι άλλο χρειαστεί.

Εφόσον ο Ολυμπιακός κουβαλήσει πιο σωστά και ουσιαστικά τη μπάλα και έχει πολύ πιο καλές τελικές επιλογές σε μεταβιβάσεις είτε τελικές προσπάθειες (σουτ) θα έχει και μία ξεκάθαρη αλλαγή ως προς το αγωνιστικό του πρόσωπο. Όπως άλλωστε έχουμε καταγράψει ξανά - και συγκεκριμένα λίγη ώρα μετά το ματς του 0-0 του Φαλήρου - ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο πολύ μεγάλο πρέπει έχει ανάγκη την δημιουργική και επιθετική ουσία.