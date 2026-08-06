Ολυμπιακός: Ο διαιτητής της ρεβάνς των «ερυθρολεύκων» με τη Ναϊμέγκεν
Μετά το 0-0 στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός πάει την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία για να κερδίσει τη Ναϊμέγκεν και να προκριθεί στα Play Offs του Champions League. Οι Πειραιώτες έμαθαν σήμερα ποιος θα είναι ο διαιτητής της συγκεκριμένης κρίσιμης αναμέτρησης.
Ο λόγος για τον Ιταλό. Μαουρίσιο Μαριάνι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τετζόνι. Τέλος τέταρτος θα είναι ο Λούκα Ζουφέρλι και στο VAR ο Μίχαελ Φάμπρι με AVAR τον Ντάβιντε Γκερσίνι.
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