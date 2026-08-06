Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί την ερχόμενη Τρίτη από τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό του Champions League με τον Ιταλό Μαουρίσιο Μαριάνι να είναι ο διαιτητής του του αγώνα.

Μετά το 0-0 στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός πάει την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία για να κερδίσει τη Ναϊμέγκεν και να προκριθεί στα Play Offs του Champions League. Οι Πειραιώτες έμαθαν σήμερα ποιος θα είναι ο διαιτητής της συγκεκριμένης κρίσιμης αναμέτρησης.

Ο λόγος για τον Ιταλό. Μαουρίσιο Μαριάνι, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ντανιέλε Μπιντόνι και Αλμπέρτο Τετζόνι. Τέλος τέταρτος θα είναι ο Λούκα Ζουφέρλι και στο VAR ο Μίχαελ Φάμπρι με AVAR τον Ντάβιντε Γκερσίνι.