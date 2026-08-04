Οι Ολλανδοί αποκάλυψαν πως ο Σάνο δεν θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό, μιας και αύριο περνά ιατρικά στην PSV.

Η NEC δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Κοντάι Σάνο στην αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ ο Ιάπωνας μέσος αποχώρησε από την αποστολή της ομάδας του μετά την προφορική συμφωνία με την PSV Αϊντχόφεν για τη μεταγραφή του.

Η πρωταθλήτρια Ολλανδίας έχει προγραμματίσει τις ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή για την Τετάρτη, με την ολοκλήρωσή τους να ανοίγει τον δρόμο για την επισημοποίηση της μετακίνησής του στο «Φίλιπς Στάντιον».

Η χρονική στιγμή της συμφωνίας δεν θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολη για τη NEC, καθώς η εξέλιξη έγινε γνωστή την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδα «Voetbal International», η PSV θα καταβάλει αρχικά 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 22χρονου χαφ, ενώ μέσω μπόνους το συνολικό ποσό μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Η NEC γνώριζε καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο αποχώρησης του Σάνο, ωστόσο ο προπονητής Ντικ Σρούντερ τον είχε συμπεριλάβει κανονικά στα πλάνα του για την πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Πλέον, το όνομά του βγαίνει από την ενδεκάδα, καθώς ο Ιάπωνας δεν θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της Ναϊμέγκεν. Οι Λεμπρετόν, Μοντέιρο αποτελούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τη μεσαία γραμμή.

Η PSV είχε ξεχωρίσει τον Σάνο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε εξετάσει την περίπτωσή του ήδη από την περσινή σεζόν. Το φετινό καλοκαίρι, η Χόφενχαϊμ ήταν διατεθειμένη να προσφέρει ακόμη περισσότερα χρήματα, όμως τελικά στράφηκε σε άλλη λύση. Έτσι, η PSV κέρδισε τη μάχη για την απόκτηση του Ιάπωνα χαφ, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της NEC την περσινή περίοδο, έχοντας 3 γκολ και 8 ασίστ σε 39 ματς.