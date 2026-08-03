Ο τεχνικός της Ναϊμέγκεν Ντικ Σρέιντερ τόνισε ότι η ομάδα του θα δείξει κόντρα στον Ολυμπιακό την ποιότητά της.

Η Ναϊμέγκεν έκανε την τελευταία της προπόνηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στις 21:00 για τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Champions League.

Ο τεχνικός των Ολλανδών Ντικ Σρέιντερ τόνισε ότι ο βασικός στόπερ Φιλίπ Σάντλερ, ο οποίος είναι και στην αποστολή και γυμνάστηκε κανονικά σήμερα στο φαληρικό γήπεδο, είναι αρκετά καλά, ώστε να αγωνιστεί την Τρίτη.

«Ο Σάντλερ νομίζω ότι μπορεί να παίξει εξήντα λεπτά», δήλωσε ο Σρέιντερ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε:

«Όταν ήρθα εδώ, υπήρχε ένα τριετές σχέδιο για να μπούμε στην Ευρώπη. Αυτό έγινε λίγο πιο γρήγορα. Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την ομάδα. Αύριο θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Αυτό δεν είναι αλαζονικό. Πρέπει να το δείξουμε».

Ο Σρέιντερ, μάλιστα, τόνισε ότι δεν παρακολούθησε κανέναν από τους φιλικούς αγώνες του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία: «Οι φιλικοί αγώνες δεν σημαίνουν τίποτα. Όταν πρόκειται για την πραγματικότητα, μια ομάδα σαν κι αυτή αποδίδει. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά».

Τους παίκτες της Ναϊμέγκεν εκπροσώπησε ο Σουριναμέζος μεσοεπιθετικός Τιαρόν Τσέρι, ο οποίος το καλοκαίρι του 2022, είχε ανοίξει το σκορ στη νίκη της Μακάμπι Χάιφα με 4-0 επί του Ολυμπιακού μέσα στον Πειραιά. Ο Τσέρι δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είναι ωραίο να παίζεις στους προκριματικούς γύρους του Champions League. Είχαμε μια καλή σεζόν και αξίζουμε να είμαστε εδώ. Αγχωμένοι; Όχι, ανυπομονούμε. Δεν έχω υποφέρει ποτέ από άγχος, αλλά ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά».

Στο γήπεδο, σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ, θα βρεθούν 1.300 οπαδοί της Ναϊμέγκεν που έκαναν το ταξίδι για να ζήσουν επιτέλους ένα ευρωπαϊκό ματς με την ομάδα του έπειτα από 17 χρόνια.