Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε θυμήθηκε την αποθέωση του Ρούμπεν Νέβες για τους Πειραιώτες
Όλο και πιο ενεργός είναι στα social media ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος γράφει για ιστορίες που έχει ζήσει στην ποδοσφαιρική του καριέρα μέχρι σήμερα, με τον ίδιο να επιλέγει μία άγνωστη συζήτηση που είχε με τον Ρούμπεν Νέβες μετά το παιχνίδι της Γουλβς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραίσκάκης» (1-1) για τους «16» του Europa League.
Αμφότεροι φορούσαν τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου και μετά τον αγώνα είχαν μία συζήτηση στο πούλμαν για τον δρόμο της επιστροφής, με τον διεθνή Πορτογάλο χαφ, ο οποίος πουλήθηκε αντί 55 εκατ. ευρώ στην Αλ Χιλάλ το 2023, να μένει άναυδος από την απόδοση των Πειραιωτών.
«Δεν το περίμενα, παίζουν πραγματικά πολύ καλά» ήταν τα λόγια του προς τον Ποντένσε, με τον άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού να συνεχίζει στην ανάρτηση και να λέει:
«Εγώ δεν εξεπλάγην καθόλου. Ήξερα απέναντι σε ποιον έπαιζα. Όμως κανένας από τους συμπαίκτες μου δεν το γνώριζε αυτό. Ίσως αυτό να είναι το πλεονέκτημα που έχεις όταν αγωνίζεσαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, από την οποία όλοι περιμένουν πάντα να κερδίζει.
Λίγα χρόνια αργότερα, αυτό λειτούργησε εις βάρος μιας βρετανικής ομάδας. Ευτυχώς, και στις δύο περιπτώσεις ήμουν με την πλευρά που κέρδισε».
Olympiacos 1-1 Wolves. Round of 16. After the game, I got on the bus and the Portuguese players were talking. Rúben Neves said, “Não tava à espera, eles jogam bem pra caraças” (“I wasn’t expecting that, they play really well”). I wasn’t surprised at all. I knew who I was playing against. But none of my teammates were aware of it. Maybe that’s the advantage you have when you play for such a big team that is always expected to win. It played out badly for a British team some years later. Fortunately, I was on the winning side both times— Daniel Podence (@daniel_podence) October 7, 2026
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