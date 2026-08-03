Από τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ θα προκύψει η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League, εφόσον οι ερυθρόλευκοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Ο Ολυμπιακός στον δρόμο για τα... αστέρια! Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στα playoffs του Champions League, σε περίπτωση που ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Το προφίλ της Μπόντο Γκλιμτ

Η Μπόντο Γκλιμτ έγραψε ιστορία πέρυσι στο Champions League, καθώς έγινε η πρώτη νορβηγική ομάδα που προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Στα νοκ άουτ απέκλεισε την Ίντερ με συνολικό σκορ 5-2 (3-1 εντός, 2-1 εκτός) και στους «16» αποκλείστηκε από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Κιέτιλ Κνούτσεν, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο από το 2018 και θεωρείται ο «αρχιτέκτονας» της εκτόξευσης του συλλόγου. Έχει οδηγήσει την Μπόντο στην κατάκτηση της κορυφής στη Νορβηγία και στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ιστορίας της.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας, είναι ο Πάτρικ Μπεργκ -ο αρχηγός και η «καρδιά» της μεσαίας γραμμής. Διακρίνεται για την οργάνωση του παιχνιδιού, την ηγετική παρουσία και την ισορροπία που κρατάει στην αμυντική και επιθετική λειτουργία της ομάδας. Σημαντικά «γρανάζια» παραμένουν επίσης οι Γενς Πέτερ Χάουγκε και Χάακον Έβγεν, ενώ ο πρώτος σκόρερ Κάσπερ Χεγκ αποχώρησε φέτος για τη Σέλτικ.

Όσον αφορά το μεταγραφικό πάρε-δώσε επέστρεψε ο Όλα Σόλμπακεν, ενισχύοντας ξανά την επιθετική γραμμή της ομάδας μετά την αποχώρηση του Χεγκ. Έγιναν στοχευμένες προσθήκες νεαρών παικτών, διατηρώντας τη φιλοσοφία ανάπτυξης του συλλόγου. Η μεγαλύτερη απώλεια ήταν ο Κάσπερ Χεγκ, ο οποίος μεταγράφηκε στη Σέλτικ έναντι ποσού-ρεκόρ για τον σύλλογο. Ο Δανός επιθετικός αποχώρησε έχοντας σημειώσει 54 γκολ σε 103 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπόντο Γκλιμτ.

Το προφίλ της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Στην πρώτη της συμμετοχή στη League Phase του Champions League (2025-26), η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ τερμάτισε 27η με 9 βαθμούς και αποκλείστηκε από τη League Phase, χωρίς να προκριθεί ούτε στα playoffs ούτε στους «16».

Προπονητής του βελγικού συλλόγου είναι ο Ντέιβιντ Χούμπερτ, ο οποίος ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2025. Ο Βέλγος κόουτς αποκτήθηκε από τη Λέουβεν. Υπό τις οδηγίες του ο σύλλογος πάλεψε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά εντέλει τερμάτισε στη δεύτερη θέση, πίσω από την πρωταθλήτρια Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, που πλέον είναι παίκτης της Άρσεναλ.

Το μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Πρόμις Ντέιβιντ, ο οποίος εξελίχθηκε στον ηγέτη της επιθετικής γραμμής χάρη στη δύναμη, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα. Σημαντικό ρόλο διατηρούν επίσης οι Κέβιν Μακ Άλιστερ και Κρίστιαν Μπέργκες στην άμυνα, ενώ ο Ραούλ Φλορούτς αποτελεί μία ακόμη αξιόπιστη λύση στην επίθεση.

Η Ουνιόν ενισχύθηκε με τις προσθήκες των Ραούλ Φλορούτς και Άντεμ Ζοργκάν, διατηρώντας τη φιλοσοφία της να επενδύει σε ποδοσφαιριστές με προοπτική εξέλιξης. Η μεγαλύτερη απώλειά της ήταν ο Φράνιο Ιβάνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε για την Μπενφίκα του Παυλίδη ενώ από το ρόστερ αποχώρησαν επίσης οι Νόα Σαντίκι, Κόκι Ματσίντα και Άντονι Μορίς, μετά την ιστορική σεζόν-ορόσημο για τον βελγικό σύλλογο.