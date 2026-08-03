ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ένωσης στα Playoffs του Champions League
Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν τη σημερινή (3/8, 13:00) κλήρωση των Playoffs του Champions League οι άνθρωποι της ΑΕΚ, που θέλουν να επιστέψουν στην κορυφαία διοργάνωση έπειτα από τη σεζόν 2018-2019.
Η αποστολή της Ένωσης επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την προετοιμασία που έλαβε χώρα στην Ολλανδία και, το μεσημέρι θα γνωρίζει είτε αντίπαλο, είτε ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει (σσ ο αντίπαλος) για το τελευταίο εμπόδιο πριν την είσοδο στον ενιαίο όμιλο.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα, στις 25 ή 26 του μήνα.
Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ:
- Νικητής ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ
- Νικητής ζευγαριού Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας
- Νικητής ζευγαριού Άαρχους – Σαμπάχ
- Βίκινγκ
- ΛΑΣΚ
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