Η ΑΕΚ μαθαίνει το μεσημέρι (3/8, 13:00) ζευγάρι ή αντίπαλο για τα Playoffs του Champions League.

Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν τη σημερινή (3/8, 13:00) κλήρωση των Playoffs του Champions League οι άνθρωποι της ΑΕΚ, που θέλουν να επιστέψουν στην κορυφαία διοργάνωση έπειτα από τη σεζόν 2018-2019.

Η αποστολή της Ένωσης επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την προετοιμασία που έλαβε χώρα στην Ολλανδία και, το μεσημέρι θα γνωρίζει είτε αντίπαλο, είτε ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει (σσ ο αντίπαλος) για το τελευταίο εμπόδιο πριν την είσοδο στον ενιαίο όμιλο.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα, στις 25 ή 26 του μήνα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ: