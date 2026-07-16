Το Football Meets Data βλέπει την ΑΕΚ στους ισχυρούς των Play Offs του Champions League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ώστε να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμη γίνεται, όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το απόγευμα της Τετάρτης (15/07) έδωσε ένα φιλικό με τη Φίτεσε, χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να καταφέρει να σκοράρει και το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος.

Η «Ένωση» θα συμμετέχει στα Play Offs του Champions League όσον αφορά τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, οπότε το ταξίδι εκεί ξεκινάει στις 18-19 Αυγούστου. Το Football Meets Data έβαλε τον αλγόριθμό του να προβλέψει τη σύνθεση που θα έχουν τα γκρουπ των ισχυρών και των ανίσχυρων που θα σχηματιστούν εκεί.

Σύμφωνα με τη δική του πρόβλεψη, η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς ως τελευταία ομάδα του γκρουπ, αφού θεωρεί πως θα γίνει ο ένας από τους τέσσερις αποκλεισμούς που χρειάζεται. Η «Ένωση» για να βρεθεί εκεί θα πρέπει μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστούν.

Το Football Meets Data θεωρεί πως η τελευταία θα γνωρίσει τον αποκλεισμό από την πρωταθλήτρια Δανίας, Άαρχους κι έτσι οι «κιτρινόμαυροι» θα μπορέσουν να καπαρώσουν μία θέση στους ισχυρούς για να έχουν την καλύτερη δυνατή κλήρωση.

Το αποτέλεσμα της πρόβλεψης του Football Meets Data