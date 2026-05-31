O Τιερί Ανρί συνεχάρη τον Λουίς Ενρίκε για την κατάκτηση του Champions League, τονίζοντας την προσφορά του Ισπανού τεχνικού στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Ο Τιερί Ανρί έδωσε χθες (30/05) το «παρών» στη Βουδαπέστη ως πρεσβευτής της Άρσεναλ για να φέρει το τρόπαιο του Champions League στο γήπεδο πριν από την σέντρα του αγώνα, ενώ παράλληλα διετέλεσε και σχολιαστής για το CBS Sports.

Αυτό έδωσε στον πρώην επιθετικό των «κανονιέρηδων» την ευκαιρία να συγχαρεί τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επαινώντας τον παράλληλα για την τακτική και ηγετική του προσέγγιση στη διαχείριση της ομάδας.

«Αφού έφυγε ο Μπαπέ, είπες ότι η ομάδα σου θα ήταν καλύτερη, ότι θα εξελισσόταν ως ομάδα και θα κέρδιζε ως ομάδα. Δεν το είπες απλώς, το έκανες και το έκανες ξανά. Έχω ήδη πει ότι οι άνθρωποι μερικές φορές μπερδεύουν την αλαζονεία με την αυτοπεποίθηση», σημείωσε ο πρώην Γαλλος διεθνής σε συνομιλία του με τον Ισπανό τεχνικό.

«Ξέρεις ακριβώς πού βρίσκεται η ομάδα σου και πού πρέπει να πάει. Πρέπει να πω ότι αυτό που κάνεις για το γαλλικό ποδόσφαιρο είναι αξιοσημείωτο, γιατί, ξέρετε, ίσως από τη δεκαετία του '90, δεν έχουμε δει άλλη ομάδα στην Ευρώπη να παίζει έτσι, με τόση αυτοπεποίθηση», πρόσθεσε ο Ανρί.