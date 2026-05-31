Από τα «αζήτητα» της Γουλβς στην απόλυτη καταξίωση με την Παρί Σεν Ζερμέν, η άνοδος του Βιτίνια «σφραγίστηκε» με μια εμφάνιση-σεμινάριο στον τελικό του Champions League.

Μπορεί η back-to-back κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν να φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Λουίς Ενρίκε, πρόκειται όμως για μια ομάδα «νεαρή και πεινασμένη», όπως είπε ο Ντεζιρέ Ντουέ, με παίκτες που έχουν το ταλέντο και τη δίψα να βγουν μπροστά στα κρίσιμα ματς. Ένας εξ αυτών είναι ο Βιτίνια, που ήταν και ο κορυφαίος για την PSG στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Άρσεναλ.

Πριν από μια πενταετία, ο Πορτογάλος μέσος βρισκόταν κυριολεκτικά στην αφάνεια, παλεύοντας απεγνωσμένα να πάρει μερικά αγωνιστικά λεπτά και να καθιερωθεί στην αρχική ενδεκάδα της Γουλβς. Τη μία σεζόν που βρέθηκε στους Λύκους, έπαιξε 22 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και τα περισσότερα ματς τα έβλεπε από τον πάγκο. Ωστόσο, η απόφασή του να αφήσει την Premier League για να μετακομίσει στην Παρί το 2022 αποδείχθηκε το σημείο καμπής στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Από εκείνη τη στιγμή, ο 26χρονος χαφ «εκτοξεύτηκε» και μεταμορφώθηκε στον απόλυτο ηγέτη της μεσαίας γραμμής των δις πρωταθλητών Ευρώπης.

Five years ago, Vitinha was struggling to break into Wolves' starting XI...



He's just won Player of the Match while lifting his second Champions League trophy 🏆 pic.twitter.com/tuWEFf3aYO — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 30, 2026

Τα νούμερα του Βιτίνια απέναντι στην Άρσεναλ

Η εμφάνισή του στην «Puskas Arena» έμοιαζε με... ποδοσφαιρικό σεμινάριο, με τον Πορτογάλο χαφ να έχει 162 επαφές με την μπάλα σε όλο το ματς. Έκανε 13 πάσες στο επιθετικό τρίτο κι ανέκτησε πέντε φορές την κατοχή. Επιπλέον, κατέγραψε τέσσερα σουτ στον στόχο, έφτιαξε τρεις ευκαιρίες για τους Παριζιάνους κι έκανε δύο πετυχημένες ντρίμπλες. Να σημειωθεί ότι ολοκλήρωσε την απίστευτη αυτή εμφάνισή χωρίς να παραχωρήσει κανένα φάουλ.

Το πιο ιδιαίτερο στατιστικό του όμως, ήταν οι 141 εύστοχες πάσες σε 150 προσπάθειες, όπου σημείωσε ακρίβεια της τάξης του 94%. Με αυτή την επίδοση ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του θρυλικού Τσάβι από τον τελικό του 2011, πετυχαίνοντας τις περισσότερες ολοκληρωμένες πάσες σε τελικό από τότε που ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή των δεδομένων της Squawka.

Most passes completed in a UEFA Champions League final since detailed records began in 2003/04:



◎ 141 - Xavi vs. Man Utd (2011)

◉ 141 - Vitinha vs. Arsenal (2026) 🆕



The Portuguese midfielder finished the game with a 94% pass accuracy and the POTM award. 🏆 pic.twitter.com/6Vau2aQbUI May 30, 2026

Η τροπαιοθήκη του μετά τον τελικό της Βουδαπέστης

Πλέον, ο Βιτίνια αποτελεί έναν παίκτη-ορόσημο στη σπουδαιότερη και πιο επιτυχημένη έκδοση της Παρί Σεν Ζερμέν στην ιστορία. Η τροπαιοθήκη του σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο προκαλεί δέος, καθώς μέσα σε πέντε χρόνια έχει κατακτήσει back-to-back το Champions League, τη Ligue 1 και το γαλλικό Super Cup, ενώ έχει πανηγυρίσει ακόμα το Κύπελλο Γαλλίας, το UEFA Super Cup, το Intercontinental Cup, καθώς και το Nations League με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας!

Παράλληλα, θα λέγαμε ότι δεν τα πάει καθόλου άσχημα και σε ατομικό επίπεδο, αφού βρέθηκε στην κορυφαία τριάδα της Χρυσής Μπάλας μέσα στο 2025, αναδείχθηκε κορυφαίος playmaker της χρονιάς από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, ψηφίστηκε MVP του Intercontinental Cup και κέρδισε επάξια τη θέση του στην κορυφαία ενδεκάδα του κόσμου, τη FIFA World XI.