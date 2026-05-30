Τελικός Champions League 2026: Πρώτο back to back μετά τη Ρεάλ η Παρί
Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά κατέληξε στα ίδια χέρια, με την Παρί Σεν Ζερμέν να λυγίζει την Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης και να κατακτά εκ νέου τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.
Είδαμε έτσι για δεύτερη φορά από καταβολής Champions League ομάδα να κάνει το back to back, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζινεντίν Ζιντάν, που βέβαια είχε φτάσει και στο ιστορικό threepeat με τρεις συνεχόμενες κούπες μεταξύ 2016 και 2018!
Για να βρει κανείς back to back στο παρελθόν, πρέπει να πάει πίσω στη διετία 1989-1990 και το 2/2 της Μίλαν στο Κύπελλο Πρωταθλητριών. Ακόμη πιο παλιά βέβαια, είχαμε δει κι άλλες ομάδες να παίρνουν σερί τον τίτλο, με πρώτη και καλύτερη τη Ρεάλ του 5/5 (1956-1960), πριν το 3/3 από Άγιαξ (1971-1973) και Μπάγερν Μονάχου (1974-1976).
Από εκεί και πέρα, back to back είχαν κάνει και οι Μπενφίκα (1961-1962), Ίντερ (1964-1965), Λίβερπουλ (1977-1978) και Νότιγχαμ Φόρεστ (1979-1980).
