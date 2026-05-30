Παρότι έμεινε αήττητη στα 15 ματς που έδωσε φέτος στο Champions League, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να σηκώσει την κούπα.

Δύσκολη βραδιά για τους φίλους της Άρσεναλ, η οποία έφτασε στην πηγή αλλά για δεύτερη φορά δεν ήπιε νερό. Τότε, το 2006, ήταν η Μπαρτσελόνα με ανατροπή, φέτος ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι, με τους Κανονιέρηδες να χάνουν το τρόπαιο παρότι δεν έχασαν ματς φέτος στο Champions League!

Βλέπετε, μετά το 8/8 στη league phase, οι Κανονιέρηδες έφτασαν αήττητοι στον τελικό και εκεί έμειναν στο 1-1 με την Παρί, με την ήττα να έρχεται στα πέναλτι. Σε κανονική ροή αγώνα με λίγα λόγια, παρέμειναν αήττητοι. Παράλληλα, τα 226 ματς που έχουν δώσει οι Λονδρέζοι στον θεσμό είναι τα περισσότερα για ομάδα που δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.