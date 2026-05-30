Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League, με τα συνολικά της έσοδα να αγγίζουν τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

Το Champions League της σεζόν 2025/26 έφτασε στο τέλος της, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά τον τίτλο και να ανεβαίνει στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Φυσικά, εκτός από την τροπαιοθήκη των Παριζιάνων, ενισχύθηκαν και τα ταμεία τους, καθώς η εξασφάλιση του τροπαίου έφερε μπόνους ακόμα 18,5 εκατομμυρίων ευρώ από την UEFA, με το συνολικό ποσό από τη φετινή τους πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να φτάνει τα 139,4 εκατομμύρια!

Το εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνει όλα τα έσοδα από την παρουσία στον θεσμό, ήτοι μπόνους για βαθμούς στη league phase και προκρίσεις, καθώς και τα χρήματα του Value Pillar και αρχικό μπόνους συμμετοχής που παίρνουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν.