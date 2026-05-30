Τελικός Champions League 2026: Τα συνολικά έσοδα της Παρί Σεν Ζερμέν
Το Champions League της σεζόν 2025/26 έφτασε στο τέλος της, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά τον τίτλο και να ανεβαίνει στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Φυσικά, εκτός από την τροπαιοθήκη των Παριζιάνων, ενισχύθηκαν και τα ταμεία τους, καθώς η εξασφάλιση του τροπαίου έφερε μπόνους ακόμα 18,5 εκατομμυρίων ευρώ από την UEFA, με το συνολικό ποσό από τη φετινή τους πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να φτάνει τα 139,4 εκατομμύρια!
Το εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνει όλα τα έσοδα από την παρουσία στον θεσμό, ήτοι μπόνους για βαθμούς στη league phase και προκρίσεις, καθώς και τα χρήματα του Value Pillar και αρχικό μπόνους συμμετοχής που παίρνουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.