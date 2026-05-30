Τελικός Champions League 2026: Με Ντεμπελέ η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν
Η Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, με τον Λουίς Ενρίκε να επιλέγει ως βασικό τον Ντεμπελέ παρότι προέρχεται από τραυματισμό.
Στο τέρμα θα βρεθεί ο Σαφόνοφ, με Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες να απαρτίζουν την αμυντική τετράδα. Στα χαφ θα βρεθούν οι Νέβες, Βιτίνια και Ρούιθ, με Ντουέ, Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια να βρίσκονται στην επιθετική τριάδα. Σημειώνεται πως η ενδεκάδα αυτή είναι ίδια ακριβώς με εκείνη στον περσινό τελικό και το 5-0 της Παρί ενάντια στην Ίντερ.
Η ενδεκάδα
Σαφόνοφ - Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες - Νέβες, Βιτίνια, Ρούιθ - Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια
