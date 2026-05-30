Ποντάρει στις δυνάμεις της η Άρσεναλ και κατεβάζει ενδεκάδα με πέντε αμυντικούς για τον τελικό του Champions League!

Ο Μικέλ Αρτέτα θέλει να ενισχύσει τα μετόπισθεν απέναντι στην κορυφαία επίθεση του Champions League κι έχει στήσει τους Gunners ως εξής: Ο Ράγια είναι κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του θα βρεθούν οι Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χινκάπιε και Μοσκέρα.

Στον άξονα δεσπόζουν τα ονόματα των Ντέκλαν Ράις και Μάρτιν Όντεγκααρντ, ενώ ακροβολισμένοι στις πτέρυγες είναι οι Σάκα και Τροσάρ. Σε ρόλο κεντρικού επιθετικού ο Κάι Χάβερτς, ο οποίος θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ομάδα του Αρτέτα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χινκάπιε, Μοσκέρα, Όντεγκαρντ, Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς, Σάκα