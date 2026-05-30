Τελικός Champions League 2026: Η υπόσχεση που έδωσε πρωταγωνίστρια ταινιών για ενήλικες στον τερματοφύλακα της Παρί
Ένα ασυνήθιστο επεισόδιο έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων, παραμονές του τελικού του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ. Πιο συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας των Παριζιάνων, Ματβέι Σαφόνοφ, έγινε πρωταγωνιστής μιας viral ιστορίας, μετά από ένα μήνυμα που δημοσίευσε η πρωταγωνίστρια ταινιών για ενήλικες, Μαίρη Ροκ.
Αναλυτικότερα, η ηθοποιός ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ευχήθηκε στον Ρώσο κίπερ καλή τύχη, ενώ παράλληλα του υποσχέθηκε και μία νύχτα «πάθους» για κάθε απόκρουση που θα κάνει.
«Γεια σου, Ματβέι Σαφόνοφ! Ως οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω τη νίκη ακόμα πιο γλυκιά, σου υπόσχομαι τόσες παθιασμένες βραδιές όσες αποκρούσεις κάνεις στον αγώνα».
Όμως η προσφορά της δεν σταμάτησε εκεί, καθώς υποσχέθηκε επίσης να του ετοιμάσει ένα ξεχωριστό πρωινό αν ο πρώην παίκτης της Κράσνονταρ κρατούσε ανέπαφη την εστία του.
Ωστόσο, η πιο σχολιασμένη αντίδραση προήλθε από τη σύζυγο του ποδοσφαιριστή, Μαρίνα Κοντράτιουκ, η οποία αντιμετώπισε την όλη ιστορία με χιούμορ, χλευάζοντας μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ιδέα των «φλογερών νυχτών» για τον σύζυγό της.
«Μια ηθοποιός πορνό ευχήθηκε στον άντρα μου καλή τύχη για τον τελικό του Champions League και του υποσχέθηκε μια φλογερή βραδιά για κάθε απόκρουση. Δεν ξέρει ότι για εκείνον, μια ζεστή νύχτα σημαίνει να λύνει σταυρόλεξα, να παρακολουθεί την εκπομπή 'Τι; Πού; Πότε;' και να πάει για ύπνο στις 23:30 μ.μ. επειδή πρέπει να ξυπνήσει νωρίς για προπόνηση», έγραψε η Κοντράτιουκ στο Threads.
PSG star's wife responds after adult film actress makes Champions League final offer https://t.co/6UDzPQPQ44 pic.twitter.com/nQ6LyxXDt2— SPORTbible (@sportbible) May 17, 2026
